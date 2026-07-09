Frente a esta situación, ambos tipos de empresarios textiles aguardan decisiones de parte del nuevo gobierno, encabezado por Keiko Fujimori. Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
Frente a esta situación, ambos tipos de empresarios textiles aguardan decisiones de parte del nuevo gobierno, encabezado por Keiko Fujimori. Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Alessandro Azurín
mailAlessandro Azurín

Los empresarios peruanos involucrados en el sector textil aguardan con expectativa el inicio del nuevo Gobierno, con Keiko Fujimori en el poder. Aunque sus razones, dependiendo desde qué punto de vista se vea, son distintas.

TE PUEDE INTERESAR

Proveedor de Lacoste ajusta estrategia ante cautela de marcas en EE.UU.: ¿qué alista Textil del Valle?
Empresa textil invertirá US$ 6 millones en nueva planta en Ate para exportar a Estados Unidos
Textil Filasur y su inversión en paquete de proyectos para crecer producción en planta de SJL

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.