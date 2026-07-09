Gestión conversó tanto con los productores nacionales, que compiten en el mercado interno con las prendas asiáticas; y los exportadores peruanos, que buscan ganar espacio en plazas enormes como Estados Unidos (EE.UU.).

En ambos casos existen preocupaciones, pero apuntan a distintas salidas. ¿El punto común? Esperan que Fujimori se interese por un sector que, en el último quinquenio, padeció diversos factores adversos.

“Competencia” que golpea fuerte

Raúl Saba, presidente del Comité Textil de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), indicó a Gestión que la competencia con las prendas de vestir asiáticas que ingresan al Perú, sobre todo procedentes de China, es cada vez más dura para los productores nacionales.

Según datos de la SNI, en 2025 ingresaron cerca de US$ 1,000 millones en prendas de vestir al país. El 55% de ese valor llegó del gigante asiático. Sin embargo, no existe un registro certero de cuántas de ellas ingresan al territorio nacional vía plataformas digitales de venta como Temu, Shein o AliExpress.

“Estas plataformas ingresan productos subvaluados, sin controles y sin pagar ningún impuesto. Eso afecta directamente a las empresas, a las mypes las están haciendo puré”, comentó Saba, según el análisis que han realizado.

El vocero de la SNI refiere que no han encontrada data registrada al respecto. Si bien aseguran que existen dos partidas arancelarias (las 9809 y 9810) que abarcan las importaciones de entrega rápida, las encuentran vacías en el portal de Sunat.

Esto se debe a que las compras en estas plataformas suelen ser menores a US$ 200. Y esa cifra, en el Perú, es el umbral de “minimis” que es como internacionalmente se le conoce al valor máximo de mercancías importadas a las que no se les aplican aranceles ni impuestos aduaneros.

Competir bajo esas condiciones, según el criterio de Saba, explica el negativo desempeño del sector en casi todas sus variantes en lo que va del año. Entre enero y abril la industria de textil y confecciones disminuyó 9.2% respecto al mismo periodo, pero en 2025.

Todas sus ramas están en negativo hasta abril. Solo en ese mes, cayeron 7 de sus 9 clases industriales, principalmente acabado de productos textiles (-19.8%), fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de peletería (-17.7%); y fabricación de artículos confeccionados con textiles excepto prendas de vestir (-15.9%).

Aunque el sector argumenta que la importación desde Asia es, quizá, el principal factor que los ha golpeado este año, lo cierto es que el impacto del fenómeno de El Niño no ha sido menor en textil y confecciones, sobre todo por un invierno cálido (durante el frío, las prendas suelen ser más elaboradas y de mayor valor).

Un mercado que debe recuperarse

En el frente exportador, la mirada es otra, pero no está libre de angustias. Juan José Córdova, presidente del Comité de Confecciones de la Asociación de Exportadores del Perú (ADEX), recordó a Gestión que EE.UU. es el principal mercado al que se envían estos productos peruanos: explica más del 60% del total, mientras que el segundo lugar, Brasil, solo representa el 7%.

“Al cierre del primer cuatrimestre del año las exportaciones textiles han decrecido 7% aproximadamente. Eso se debe a que EE.UU., nuestro principal mercado, ha importado menos prendas y vestidos, en un 12%. Esto tiene un motivo también: hay incertidumbre en las marcas por cómo irá el consumo americano en el corto plazo”, detalló el vocero de ADEX.

Córdova refirió que, tras el inicio del conflicto en Medio Oriente entre EE.UU., Irán e Israel, el aumento de los precios del petróleo y combustibles derivados ha generado que la población estadounidense, como es natural, priorice otros productos en vez de textiles.

Si bien anticipa una recuperación de cara al segundo semestre, apostando porque el conflicto culmine y los precios se regularicen, Córdova reconoció que este contexto negativo se suma a lo que ya padecieron hasta hace poco con la aplicación de aranceles de parte de la administración Trump.

“Los aranceles recíprocos llevaron a un incremento en los precios de venta al público. Eso, más el aumento del petróleo por el conflicto con Irán, ha hecho que se encarezca más el costo de vida allá y ha reducido la canasta básica para ropa, mejoramiento del hogar y otros gastos superfluos”, manifestó.

A lo anterior se suma que, como contó Gestión, el Gobierno de Donald Trump estaría por aplicar nuevos aranceles de entre 10% a 12.5% al Perú y otros 59 países por considerar que “fallaron” en prohibir las importaciones por trabajo forzoso. Aunque el sector textil gozaría de una tasa menor, aún sin precisar.

Esto pide cada parte a Fujimori

Frente a esta situación, ambos tipos de empresarios textiles aguardan decisiones de parte del nuevo gobierno, encabezado por Keiko Fujimori.

En el caso de los productores nacionales, el pedido es sencillo: que el Ejecutivo priorice lo que Sunat ya manifestó públicamente que analiza en torno a los “minimis”.

“La Sunat tiene la posición técnica de reducir ese umbral, cuyo diseño y eventual modificación corresponde al MEF, y requieren, en última instancia, aprobación legislativa por parte del Congreso”, dijo hace poco Javier Franco, jefe de la Sunat, a Gestión.

Saba es consciente de ese camino legal. Pero para agilizar ese proceso, aguardan que Fujimori los tenga presentes.

Keiko Fujimori plantea priorizar la seguridad y el diálogo político al iniciar su gobierno. La industrial textil aguarda que también piense en ellos. (Foto: GEC).

“Deben aprovechar las facultades que pedirán al Congreso para enfrentar la inseguridad o el Fenómeno El Niño e incluir un impuesto mínimo para estas plataformas y defender así a las mypes”, recalcó.

Por parte de los exportadores, Córdova aclaró que esperan que el gobierno fujimorista reconozca el potencial del sector, que compite en el mercado de EE.UU. con China, Vietnam, Bangladesh o países más cercanos como México, pero sin mayores incentivos. Por eso Perú permanece fuera del “top 10″ de países de origen de los textiles que allí se venden.

“En este sector por cada millón de dólares de inversión se generan 400 puestos de trabajo, solo estamos detrás de la agricultura. Requerimos políticas públicas para generar más trabajo y ser un motor económico mayor como la agroexportación, con beneficios tributarios y laborales”, solicitó.