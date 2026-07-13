José María Balcázar señaló que el pedido de indulto de Pedro Castillo continúa en evaluación en el Ministerio de Justicia. Foto: Presidencia.
José María Balcázar señaló que el pedido de indulto de Pedro Castillo continúa en evaluación en el Ministerio de Justicia. Foto: Presidencia.
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Redacción Gestión
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El presidente de la República, José María Balcázar, afirmó que el . Sin embargo, hasta el momento no existe una decisión adoptada sobre el pedido.

“Está todavía en trámite. Está en (el Ministerio de) Justicia todavía”, declaró el jefe de Estado durante su visita a Arequipa, de acuerdo con RPP.

El último viernes, Balcázar también se refirió al .

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En una entrevista con Radio Nacional, el mandatario indicó que primero revisará el contenido del documento, al considerar que este podría tener implicancias en el análisis jurídico, legal y constitucional del pedido de indulto.

En esa línea, sostuvo que las podrían servir como sustento para quienes promueven la solicitud. No obstante, remarcó que cualquier trámite requiere de un pedido expreso y debidamente fundamentado por parte del propio Pedro Castillo.

Mandatario José María Balcázar señala que el indulto a Pedro Castillo "está todavía en trámite". Foto: Presidencia.
Mandatario José María Balcázar señala que el indulto a Pedro Castillo "está todavía en trámite". Foto: Presidencia.

Visita a Arequipa

Durante su jornada en Arequipa, Balcázar también hizo un balance de su gestión y afirmó que dejará proyectos en marcha para que el próximo gobierno de la presidenta electa, Keiko Fujimori, les dé continuidad.

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Como parte de sus actividades, inspeccionó el Hospital Maritza Campos, visitó el colegio Arequipa para entregar tabletas a las estudiantes e inauguró el puente Arequipa-La Joya, conocido también como Virgen de Chapi.

La infraestructura permaneció paralizada durante nueve años y demandó una inversión de S/ 170 millones, de acuerdo con información del Gobierno Regional de Arequipa. Tras participar en la ceremonia, el mandatario retornó a Lima.

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