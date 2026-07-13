El presidente de la República, José María Balcázar, afirmó que el eventual indulto al exmandatario Pedro Castillo continúa en evaluación en el Ministerio de Justicia. Sin embargo, hasta el momento no existe una decisión adoptada sobre el pedido.

“Está todavía en trámite. Está en (el Ministerio de) Justicia todavía” , declaró el jefe de Estado durante su visita a Arequipa, de acuerdo con RPP.

El último viernes, Balcázar también se refirió al informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el cual concluye que la detención de Castillo, tras su intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, fue “arbitraria” y no contó con sustento legal.

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En una entrevista con Radio Nacional, el mandatario indicó que primero revisará el contenido del documento, al considerar que este podría tener implicancias en el análisis jurídico, legal y constitucional del pedido de indulto.

En esa línea, sostuvo que las conclusiones del grupo de trabajo de la ONU podrían servir como sustento para quienes promueven la solicitud. No obstante, remarcó que cualquier trámite requiere de un pedido expreso y debidamente fundamentado por parte del propio Pedro Castillo.

Mandatario José María Balcázar señala que el indulto a Pedro Castillo "está todavía en trámite". Foto: Presidencia.

Visita a Arequipa

Durante su jornada en Arequipa, Balcázar también hizo un balance de su gestión y afirmó que dejará proyectos en marcha para que el próximo gobierno de la presidenta electa, Keiko Fujimori, les dé continuidad.

Como parte de sus actividades, inspeccionó el Hospital Maritza Campos, visitó el colegio Arequipa para entregar tabletas a las estudiantes e inauguró el puente Arequipa-La Joya, conocido también como Virgen de Chapi.

La infraestructura permaneció paralizada durante nueve años y demandó una inversión de S/ 170 millones, de acuerdo con información del Gobierno Regional de Arequipa. Tras participar en la ceremonia, el mandatario retornó a Lima.