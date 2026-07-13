La aprobación del crédito suplementario por S/ 9,596 millones que solicitó el Poder Ejecutivo al Congreso de la República del Perú vuelve a posponerse.

La votación de este pedido, formulado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), ya había sido aplazado del pasado jueves 9 de julio a este lunes 13. Sin embargo, por desacuerdos con la cartera, su debate final se agendó ahora para este martes 14 de julio a las 12 horas.

“Dejo en claro que la Comisión de Presupuesto ha elaborado y concensuado el dictamen, los articulados pertinentes, pero en lo que respecta a los proyectos de inversión tenemos algunas discrepancias con el MEF y por ello, no nosotros, si no ellos, están evaluando las propuestas de los parlamentarios”, enfatizó Alejandro Soto, presidente de este grupo de trabajo congresal.

Ante este pedido, el presidente del Congreso, Alejandro Rospigliosi, aprobó el nuevo pedido de cuarto intermedio solicitado hasta el día de mañana. Vale recordar que actualmente no está activo el Pleno, por vencimiento de la legislatura. La Comisión Permanente, que reemplaza a esta instancia en funciones, sesionará hasta el 15 de julio como máximo, previo al cambio de gobierno.

Vale recordar que el crédito suplementario solicitado por el Ejecutivo busca, según su propio proyecto de ley, a financiar “inversiones públicas orientadas al cierre de brechas, la continuidad de los servicios del Estado y garantizar la transición democrática”, aunque como advirtió el Consejo Fiscal (CF) incluye otros pedidos.

En un informe reciente, la entidad sostuvo que "la propuesta y probable aprobación de un crédito suplementario, que será el más grande en términos nominales de los últimos cinco años, agudizaría esta problemática".

En una reciente entrevista con Gestión, Alonso Segura, presidente del CF, agregó que el mayor inconveniente con este nuevo pedido del MEF es que generará gastos futuros para los próximos años.

“Lo grave es que con este crédito suplementario no acaba la historia porque el problema continuará el siguiente año y un cúmulo de horizontes al ser gastos permanentes”, remarcó.