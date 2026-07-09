Pese a las advertencias de instituciones como el Consejo Fiscal y de la Contraloría sobre el crédito suplementario, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aseguró que su respectivo proyecto de ley cuenta con sustento técnico para su formulación y es consistente con el marco macrofiscal vigente.

La aprobación del crédito hasta por S/ 9,596 millones se encuentra en debate en el Congreso, que podría aprobar el pedido del Gobierno, a través del Proyecto de Ley 14799/2025-PE.

Para el MEF, el pedido se encuentra respaldado por los datos del Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas (IAPM) 2026-2029.

Según recordaron, el informe proyecta un déficit fiscal de 1.75% del Producto Bruto Interno (PBI) para este año, por debajo del límite de 1.8 % establecido por la regla fiscal.

En consecuencia, indican que “ el crédito suplementario mantiene un margen aproximado de S/ 1,260 millones respecto del límite permitido, confirmando que la propuesta preserva plenamente la sostenibilidad fiscal ”.

Asimismo, indicaron que la Sunat aumentó en S/ 2,006 millones la proyección de ingresos tributarios para 2026 como resultado del mayor dinamismo de la actividad económica y de la recaudación.

Este mejor desempeño constituye uno de los principales fundamentos técnicos que respaldan el financiamiento del proyecto.

“Los hechos y las cifras son contundentes. El crédito suplementario fue formulado con sustento técnico desde su origen, sobre la base de información oficial, proyecciones macroeconómicas consistentes y criterios objetivos de priorización. Su financiamiento respeta plenamente la regla fiscal y demuestra que es posible atender las principales necesidades del país preservando la estabilidad económica y la sostenibilidad de las finanzas públicas. Ese ha sido y seguirá siendo el compromiso del Gobierno”, dijo el ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña.

El MEF recordó que el crédito suplementario se financia con S/ 2,900 millones de recursos ordinarios, de los cuales S/ 1,260 millones provienen de operaciones de crédito, y S/ 5,436 millones de canon, sobrecanon, regalías y renta de aduanas.

Estos últimos “corresponden a mayores ingresos de los gobiernos regionales y locales y no representan una mayor carga para el Tesoro Público ni generan un deterioro de la posición fiscal del Estado”.

De acuerdo con el ministerio, la propuesta tienen en cuenta la priorización presupuestaria, considerando las demandas sustentadas por las entidades, sus niveles de ejecución presupuestal y los espacios fiscales disponibles.