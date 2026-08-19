A pesar de ya tener el marco legal, Valencia aclaró que aún no pueden "operativizar" las ZEEP. Falta una disposición del MEF. Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
A pesar de ya tener el marco legal, Valencia aclaró que aún no pueden "operativizar" las ZEEP. Falta una disposición del MEF. Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
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Alessandro Azurín
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Tal como adelantó Gestión, el Gobierno de Estados Unidos (EE.UU.) decidió aplicar nuevos aranceles a Perú y otros 59 países días antes de Fiestas Patrias. Ya con el Gobierno de Keiko Fujimori en marcha, ¿qué se hará para evitar un daño a las exportaciones peruanas?

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