Sky amplía el alcance de su red internacional con un nuevo acuerdo interlineal. La alianza con Qantas Airways permitirá integrar por primera vez su red en Sudamérica con pasajeros provenientes de Oceanía. ¿Qué destinos quedan al alcance de estos viajeros?

SKY continúa fortaleciendo su conectividad internacional con la firma de un nuevo acuerdo interlineal con Qantas Airways, la principal aerolínea de Australia. El convenio representa un nuevo hito para la compañía al conectar por primera vez su red de destinos en Sudamérica con pasajeros provenientes de Oceanía.

El acuerdo permitirá a los pasajeros de Qantas provenientes de Australia conectar, vía Santiago, con distintos destinos de la red de SKY, como Lima, Sao Paulo, Buenos Aires, Mendoza, Florianópolis y Montevideo, además de diversas ciudades dentro de Chile.

“A través de este acuerdo con Qantas damos un paso especialmente relevante al conectar nuestra red con viajeros provenientes de Oceanía por primera vez, fortaleciendo nuestra presencia en este nuevo mercado estratégico. A través de esta alianza facilitamos que más viajeros internacionales accedan a nuestra red en Sudamérica, impulsando el turismo y fortaleciendo la conectividad regional”, señaló Julio Solar, gerente de Rutas y Alianzas de SKY.

¿Cómo funcionarán las conexiones entre Qantas y SKY?

Los pasajeros de Qantas pueden comprar itinerarios que incluyen vuelos operados por SKY, facilitando sus conexiones desde Sydney hacia distintos destinos de la región.

El convenio busca simplificar la experiencia de viaje al permitir etiquetar el equipaje hasta el destino final y acceder a un proceso de compra único para todo el itinerario. Además, esta experiencia se complementa con la posibilidad de realizar un solo check-in.

Gracias a este convenio, los pasajeros pueden acceder a itinerarios combinados mediante una sola reserva, conectando múltiples destinos en Sudamérica y el resto del mundo.

Qantas suma destinos de SKY en Sudamérica.

LEA TAMBIÉN: Sky Airline y Air Europa ampliarán conexiones entre Europa y Sudamérica

¿Qué otras alianzas interlineales mantiene SKY?

El acuerdo con Qantas se suma a las alianzas interlineales que SKY mantiene con otras aerolíneas internacionales, entre ellas Turkish Airlines, Lufthansa, SWISS, United Airlines, Air Canada, TAP Air Portugal, Air France, KLM, Air Europa y Aerolíneas Argentinas.

Gracias a estos convenios, los pasajeros pueden acceder a itinerarios combinados mediante una sola reserva, conectando múltiples destinos en Sudamérica y el resto del mundo.

SKY es una aerolínea chilena de bajo costo con 25 años de historia, presencia en siete países de América y operaciones desde sus bases ubicadas en Chile y Perú. Desde su primer vuelo en 2001, ha transportado a más de 80 millones de pasajeros.

Actualmente, es la única aerolínea de Sudamérica con una flota 100% compuesta por aviones Airbus A320neo y A321neo, lo que le ha permitido reducir alrededor del 30% sus emisiones por asiento desde 2018 a la fecha, según la información proporcionada por la compañía.

En enero, marzo y junio de 2026, SKY fue reconocida por OAG y Cirium como la aerolínea más puntual de Latinoamérica, y por AirlineRatings como una de las 25 aerolíneas low cost más seguras del mundo, según la información entregada por la compañía.