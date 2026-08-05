Como parte de los nuevos nombramientos tras el cambio de gobierno, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) designó a Teresa Mera Gómez en el cargo de presidenta ejecutiva de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PromPerú).

La decisión fue oficializada a través de la Resolución Ministerial N.° 261-2026-Mincetur, publicada en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

Mera no es ajena al sector público pues fue titular del Mincetur entre octubre de 2025 y julio de 2026, y antes de ello se desempeñó como viceministra de Comercio Exterior desde diciembre de 2022.

Durante su tiempo en el Mincetur también ocupó distintos cargos, entre ellos el de jefa de Gabinete, directora para América del Norte y Europa y directora de las Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior (OCEX).

Mera es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú y cuenta con una maestría en Derecho Internacional y Economía por el World Trade Institute de la Universidad de Berna, en Suiza.

En promedio tiene más de 30 años de experiencia en el sector público. Su experiencia también incluye su paso por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), donde fue jefa de la Oficina de Signos Distintivos y posteriormente integrante del Consejo Directivo y de una sala especializada en propiedad intelectual del Tribunal de dicha institución.