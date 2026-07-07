La Comisión Permanente del Congreso se reunirá este jueves 9 de julio, desde las 9:00 am, con el fin de debatir dictámenes de proyectos de ley que se encuentran en su agenda. La citación fue dispuesta por el titular del Parlamento, Fernando Rospigliosi.

Cabe indicar que la Comisión Permanente cuenta con facultades para legislar hasta el 15 de julio.

En la agenda de la Comisión Permanente figura el dictamen que aprueba el crédito suplementario de S/ 9,596 millones, el cual fue aprobado la semana pasada en la Comisión de Presupuesto.

También figuran las iniciativas legislativas que quedaron pendientes en el último pleno del Congreso: 107 dictámenes en primera votación y 14 dictámenes pendientes de segunda votación.

Según la Resolución Legislativa del Congreso 011-2025-2026-CR, la Comisión Permanente podrá legislar sobre los siguientes asuntos:

-Los dictámenes y proyectos de ley o de resolución legislativa que se encuentren en el Orden del Día y en la agenda del Pleno del Congreso, así como los que se incluyan por acuerdo de la Junta de Portavoces.

-Las proposiciones del Poder Ejecutivo enviadas con carácter de urgencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 105 de la Constitución Política del Perú.