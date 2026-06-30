Con 28 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones, la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República dio luz verde al crédito suplementario propuesto por el Gobierno del Perú.

Este considera S/ 1,260 millones bajo emisión interna de bonos y S/ 4,160.3 millones con cargo a recursos ordinarios y por operaciones oficiales de crédito. Ahora, lo aprobado tendrá que elevarse a la Comisión Permanente, pues el Pleno del Parlamento ya culminó su periodo.

Si bien, durante el debate entre congresistas se ha puesto sobre la mesa incorporaciones y ajustes al texto original, aún no se llega a buen puerto con el Ministerio de Economía (MEF) sobre el pago de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) y gratificaciones a trabajadores bajo Contrato Administrativo de Servicios (CAS).

Gradualidad en el pago de los CAS

En marzo de este año, se promulgó la Ley N° 32563, que reconoce gratificaciones y CTS para los trabajadores CAS.

Para darle cumplimiento, en la propuesta inicial de crédito suplementario, el Poder Ejecutivo incluía un pago paulatino de estos beneficios a los CAS, donde en el primer año sería de 10% la remuneración mensual y se llegaría al 100% en el 2030. Sin embargo, los congresistas se mostraron en desacuerdo y lo retiraron.

El ministro del MEF, Rodolfo Acuña, ha insistido en que para el pago de algunos compromisos impuestos por el Congreso, no solo los vinculados al CAS, sino al aumento de las pensiones de docentes a S/ 3,500 o cambios al incentivo CAFAE, se requiere gradualidad porque no se tienen los recursos en este momento .

Al término de la sesión en el Congreso, en declaraciones a la prensa remarcó sobre el presupuesto para el pago de la CTS y gratificaciones: “[...] si este tema no se aplica con gradualidad, no hay forma ni caja fiscal que soporte [...] no soporta esta caja ni la del próximo [Gobierno]. No hemos cerrado el tema, seguimos discutiendo con la comisión, pero creemos que debemos llegar a un punto de solución, siempre considerando la progresividad. En este momento, no se cuenta con los S/ 3,500 millones anuales para pagar la totalidad [de CTS y gratificaciones para los CAS]”.