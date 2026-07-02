Crédito suplementario aprobado aumentaría riesgos fiscales para el próximo gobierno. (Foto: Congreso)
Crédito suplementario aprobado aumentaría riesgos fiscales para el próximo gobierno. (Foto: Congreso)
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Redacción Gestión
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y garantizar la transición democrática. Sin embargo, esto podría representar un riesgo, sobre todo para el próximo gobierno.

El economista Enzo Defilippi indicó que

Ante ello,

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“Esas medidas de incremento de gasto corriente, si es que entramos a una época de vacas flacas, porque ahora el precio de los minerales está altísimo, tenemos altos ingresos. Si eso cae, no vamos a tener cómo reducir el gasto corriente”; indicó en el programa Cuentas Claras de Canal N.

Por otro lado, Defilippi señaló que en este crédito suplementario asigna recursos a la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), encargada en parte de las obras de prevención ante el fenómeno de El Niño aproximadamente 200 millones de soles, monto similar al que se destina a los Juegos Panamericanos que se realizará el próximo año en Lima.

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“Estos gastos no previstos son medidas populistas que van en contra de la estabilidad del Perú (…) Este gobierno se va el 28 y está pidiendo el crédito suplementario más grande de la historia y que además probablemente no cierre cuentas para el año 2026”, puntualizó.

El economista Enzo Defilippi indicó que el MEF no ha aclarado si, con los ingresos proyectados hasta fin de año, se puede sostener un nivel de gasto elevado. Foto: GEC
El economista Enzo Defilippi indicó que el MEF no ha aclarado si, con los ingresos proyectados hasta fin de año, se puede sostener un nivel de gasto elevado. Foto: GEC

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