La Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, aprobó por mayoría la iniciativa legislativa que aprueba la ley para créditos suplementarios para el financiamiento de inversiones públicas orientadas al cierre de brechas, la continuidad de los servicios del Estado y garantizar la transición democrática. Sin embargo, esto podría representar un riesgo, sobre todo para el próximo gobierno.

El economista Enzo Defilippi indicó que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no ha dicho cuanto dinero adicional se necesita para cubrir todas las leyes ya aprobadas por el Congreso, ni si el presupuesto 2026 está realmente financiado.

Ante ello, el crédito suplementario cubriría solo una parte, pero el resto quedaría para el siguiente gobierno, que probablemente tendrá que pedir otro crédito.

“Esas medidas de incremento de gasto corriente, si es que entramos a una época de vacas flacas, porque ahora el precio de los minerales está altísimo, tenemos altos ingresos. Si eso cae, no vamos a tener cómo reducir el gasto corriente”; indicó en el programa Cuentas Claras de Canal N.

Por otro lado, Defilippi señaló que en este crédito suplementario asigna recursos a la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), encargada en parte de las obras de prevención ante el fenómeno de El Niño aproximadamente 200 millones de soles, monto similar al que se destina a los Juegos Panamericanos que se realizará el próximo año en Lima. El economista indicó que el MEF no ha aclarado si, con los ingresos proyectados hasta fin de año, se puede sostener este nivel de gasto.

“Estos gastos no previstos son medidas populistas que van en contra de la estabilidad del Perú (…) Este gobierno se va el 28 y está pidiendo el crédito suplementario más grande de la historia y que además probablemente no cierre cuentas para el año 2026”, puntualizó.