MEF aprueba transferencia de S/ 81.8 millones para proyecto de riego en Cajamarca | Foto: Referencial
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Redacción Gestión
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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autorizó la y ampliar la disponibilidad del recurso hídrico para la población y las actividades agrícolas de la región.

De acuerdo con el ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña Namihas, la obra permitirá mejorar la regulación de las aguas del río Chonta y fortalecer la disponibilidad de agua para el consumo de la población y la actividad agraria en Cajamarca. Añadió que durante su construcción también se generará empleo.

Presa Chonta recibe financiamiento por más de S/ 81 millones para iniciar su ejecución | (Foto: Sara María Rodríguez)
Presa Chonta recibe financiamiento por más de S/ 81 millones para iniciar su ejecución | (Foto: Sara María Rodríguez)
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Alcances del proyecto

Según la información difundida por el Ejecutivo, la presa beneficiará a más de 322,000 habitantes y permitirá asegurar el riego de aproximadamente 5,200 hectáreas de cultivo.

Entre los principales productos que podrían verse favorecidos se encuentran la papa, arveja, maíz, trigo y cebada. Asimismo, se espera que la infraestructura contribuya al desarrollo de actividades agropecuarias vinculadas a la producción de lácteos y la crianza de ganado vacuno.

Financiamiento

Los recursos transferidos al Midagri deberán destinarse exclusivamente a la ejecución del proyecto.

El decreto también establece que, con cargo a su Asignación Presupuestaria Multianual, sin solicitar recursos adicionales al Tesoro Público.

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