El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autorizó la transferencia de S/ 81.8 millones para financiar la ejecución de la presa Chonta, en Cajamarca, una obra de infraestructura de riego destinada a mejorar la regulación de las aguas del río Chonta y ampliar la disponibilidad del recurso hídrico para la población y las actividades agrícolas de la región.

La medida fue aprobada mediante el Decreto Supremo N.° 118-2026-EF y dispone la transferencia de S/ 81′770,446 al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), entidad responsable de la ejecución del proyecto.

De acuerdo con el ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña Namihas, la obra permitirá mejorar la regulación de las aguas del río Chonta y fortalecer la disponibilidad de agua para el consumo de la población y la actividad agraria en Cajamarca. Añadió que durante su construcción también se generará empleo.

Presa Chonta recibe financiamiento por más de S/ 81 millones para iniciar su ejecución | (Foto: Sara María Rodríguez)

Alcances del proyecto

Según la información difundida por el Ejecutivo, la presa beneficiará a más de 322,000 habitantes y permitirá asegurar el riego de aproximadamente 5,200 hectáreas de cultivo.

Entre los principales productos que podrían verse favorecidos se encuentran la papa, arveja, maíz, trigo y cebada. Asimismo, se espera que la infraestructura contribuya al desarrollo de actividades agropecuarias vinculadas a la producción de lácteos y la crianza de ganado vacuno.

Financiamiento

Los recursos transferidos al Midagri deberán destinarse exclusivamente a la ejecución del proyecto.

El decreto también establece que, si la obra requiere financiamiento en los siguientes años fiscales, el Midagri deberá cubrir esos gastos con cargo a su Asignación Presupuestaria Multianual, sin solicitar recursos adicionales al Tesoro Público.