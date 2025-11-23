El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) informó que culminó con la fase de visitas técnicas con los Estados interesados en la ejecución del proyecto especial de irrigación Chinecas, en la región Ancash, bajo la modalidad de Gobierno a Gobierno (G2G).

El sector explicó que esa fase forma parte de la política de destrabe de proyectos de infraestructura hídrica más importantes del país, que forma parte del paquete de proyectos CCCM.

Ese paquete lo integran los proyectos Cardos, Chonta, Chinecas margen derecha (CCCM), que se ejecutan bajo el esquema G2G, según el Midagri, asegurando transparencia y culminación optima de las obras para el mejoramiento de miles hectáreas y ampliación de la frontera agrícola.

Refirió que, en una reunión de cierre, participaron especialistas del Midagri (quienes hacen el seguimiento al proceso de dicho paquete de iniciativas estatales), así como representantes del Gobierno regional de Áncash y Proinversion.

Países interesados

Todos ellos, según refirió, absolvieron las preguntas de los representantes de Japón, Canadá, Reino Unido y España, cuyos gobiernos han mostrado interés en este proyecto.

Los representantes de esos países recorrieron las provincias de Chimbote, Casma y Huarmey donde se encuentra las zonas del ejecución de los componentes hidráulicos (de Chinecas) que permitirán el desarrollo agroexportador de la región.

Ese proyecto especial comprende la ejecución de los componentes de captación, reservorios, línea de conducción, equipamiento y riego tecnificado en la región Ancash.

¿En qué consiste esta iniciativa?

Esos componentes abarcan los distritos de Chimbote, Nuevo Chimbote, Santa Nepeña, Samanco, Casma, Comandante Noel, Buena Vista Alta, Huarmey y Culebras.

En ese sentido, refirió el ministerio, se plantea dotar del servicio de agua regulada para riego a través de obras de infraestructura hidráulica mayor (Bocatoma sobre el río Santa, Presas de almacenamiento y Sistemas de Conducción), -para permitir el riego en forma- adecuada y moderna a terrenos con alto potencial productivo.

Dichos predios están ubicados en los valles de Santa, Lacramarca, Nepeña, Casma y Huarmey, así como a las áreas agrícolas y con potencial agrícola de los intervalles Lacramarca-Nepeña, Nepeña-Casma y Casma-Huarmey.

Estudios con que cuenta el proyecto

El Gobierno ha declarado el Proyecto Especial Chinecas viable teniendo en cuenta una inversión de S/ 15,204’503,468.67 para lo cual ya cuenta con estudios hidrológicos, geológicos, diseños de infraestructura mayor y menor asi como estudios arqueológicos y ambientales para el desarrollo del megaproyecto.

El Midagri indicó que respalda la ejecución bajo el esquema G2G (una modalidad de contratación especial que garantiza transparencia técnica), por lo que participó en la jornada técnica que abarcó las visitas de la zona de Chuquicara.

En dichas jornadas se recibieron los detalles técnicos de la captación Chuquicara una infraestructura necesaria para la captación de las aguas del río Santa.

Posteriormente, el equipo llegó hasta la zona de la presa Pampa el Toro 2 cerca al pueblo Chachapoyas para apreciar las dimensiones de la zona rocosa, y recorrieron el terreno donde se construirá la represa Cascajal según las proyecciones de ingeniería.

Los representantes de los países interesados recorrieron las provincias de Casma donde se contempla la ejecución del embalse del proyecto Chinecas, y la presa de regulación de Las Yuntas (distrito de Buena Vista), que a través de ramales distribuirá el agua en el valle.