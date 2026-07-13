La bancada electa del partido Ahora Nación se encuentra negociando con otros grupos políticos la conformación de listas para las mesas directivas del Senado y la Cámara de Diputados, según indicó el senador electo Jaime Delgado.

Delgado detalló que las conversaciones se realizan con Obras, Juntos por el Perú y Renovación Popular, y que tampoco se descarta dialogar con la agrupación Buen Gobierno.

“El primer reto que tenemos en el Parlamento, tanto en diputados como en senadores, es definir la composición de la Mesa Directiva, y es importante porque, finalmente, es la que conduce los debates y muchas veces define las prioridades, qué entra, qué se discute y qué no se discute”, indicó a RPP.

Es en este contexto que el senador electo señaló que Ahora Nación no tendría problema en que algún partido con el que se conversa, como Renovación Popular, presida ambas mesas directivas, con o sin participación de parlamentarios de su bancada.

“Yo creo que el primer acuerdo es establecer un consenso en llevar las mesas directivas. En segundo lugar, quién la preside ya es una cosa secundaria. Por nuestra parte, no tenemos ningún condicionamiento a presidirla. (…) Nosotros no tenemos ningún inconveniente en que Renovación Popular u otro grupo puedan presidir las mesas y nosotros formar parte de la mesa o no, también”, puntualizó.

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Delgado señaló que la prioridad debe ser establecer un equilibrio de poder sobre la base de una agenda legislativa mínima compartida.

Además, afirmó que lo adecuado sería que las agrupaciones distintas al gobierno conduzcan las mesas directivas, porque eso les daría respeto frente al Ejecutivo y permitiría un verdadero contrapeso de poder.

“Y eso sería incluso saludable para el propio gobierno, que va a ver que no tiene un control absolutista, sino que va a tener un filtro precisamente en el en el Parlamento “, puntualizó.