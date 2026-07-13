Ahora Nación dialoga con Renovación Popular y otras bancadas para elegir la Mesa Directiva. (Foto: Congreso)
Ahora Nación dialoga con Renovación Popular y otras bancadas para elegir la Mesa Directiva. (Foto: Congreso)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, según indicó el senador electo Jaime Delgado.

y que tampoco se descarta dialogar con la agrupación Buen Gobierno.

“El primer reto que tenemos en el Parlamento, tanto en diputados como en senadores, es definir la composición de la Mesa Directiva, y es importante porque, finalmente, es la que conduce los debates y muchas veces define las prioridades, qué entra, qué se discute y qué no se discute”, indicó a RPP.

LEA TAMBIÉN: MEF: proyecto de crédito suplementario cuenta con “debido sustento” y preserva estabilidad

Es en este contexto que el senador electo señaló que

“Yo creo que el primer acuerdo es establecer un consenso en llevar las mesas directivas. En segundo lugar, quién la preside ya es una cosa secundaria. Por nuestra parte, no tenemos ningún condicionamiento a presidirla. (…) Nosotros no tenemos ningún inconveniente en que Renovación Popular u otro grupo puedan presidir las mesas y nosotros formar parte de la mesa o no, también”, puntualizó.

LEA TAMBIÉN: Congreso aprueba en segunda votación incorporar delitos de lesa humanidad al Código Penal

Delgado señaló que la prioridad debe ser establecer un equilibrio de poder sobre la base de una agenda legislativa mínima compartida.

Además, afirmó que

LEA TAMBIÉN: Caso Cuellos Blancos: Comisión Permanente archiva denuncia contra Víctor Rodríguez Monteza

“Y eso sería incluso saludable para el propio gobierno, que va a ver que no tiene un control absolutista, sino que va a tener un filtro precisamente en el en el Parlamento “, puntualizó.

De izquierda a derecha: Ricardo Belmont (Obras), Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) y Alfonso López Chau (Ahora Nación). Foto: Roberto Sánchez
De izquierda a derecha: Ricardo Belmont (Obras), Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) y Alfonso López Chau (Ahora Nación). Foto: Roberto Sánchez

TE PUEDE INTERESAR

Fuerza Popular designa a Cecilia Chacón y Patricia Juárez como voceras en el Congreso Bicameral
Rafael López Aliaga reafirma: “No voy a ser senador nunca de este Congreso”
TC pone freno al Congreso: parlamentarios no tienen iniciativa para incrementar gastos

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.