A pocos días del inicio del nuevo periodo parlamentario, Juntos por el Perú, Ahora Nación y el Partido Cívico Obras oficializaron la conformación de una coalición legislativa que reunirá a sus senadores y diputados electos.

El anuncio fue realizado mediante un pronunciamiento suscrito por Roberto Sánchez, Alfonso López Chau y Ricardo Belmont, quienes señalaron que la alianza buscará coordinar una agenda común en ambas cámaras del Congreso.

En el documento, las tres organizaciones dieron por concluido el proceso electoral al reconocer la proclamación oficial de resultados efectuada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Sin embargo, precisaron que ese reconocimiento no significa dejar de cuestionar lo que consideran “irregularidades” ocurridas durante los comicios.

Los dirigentes sostuvieron que el respeto a la institucionalidad es compatible con el derecho a formular observaciones sobre el proceso electoral y afirmaron que los hechos denunciados “merecen ser esclarecidos”.

Prioridades en el Congreso

La coalición informó que ejercerá labores de control político desde el Senado y la Cámara de Diputados, con el objetivo de fiscalizar la actuación de los poderes públicos.

Bloque legislativo adelantó que ejercerá control político desde ambas cámaras y promoverá una agenda con reformas legislativas específicas. Foto: X.

Según el pronunciamiento, el bloque buscará impulsar iniciativas orientadas a fortalecer la independencia de las instituciones, proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos, promover medidas relacionadas con la seguridad ciudadana y el Estado de derecho.

Asimismo, manifestó que continuará exigiendo justicia para las víctimas tras las protestas registradas en el sur del país y expresó su rechazo a la impunidad en los casos de corrupción que involucren a altos funcionarios.

Agenda legislativa

Como parte de su hoja de ruta, la alianza anunció que promoverá la derogación de las denominadas “leyes procrimen”, además de impulsar el restablecimiento del derecho al referéndum y medidas destinadas, según indicaron, a fortalecer la estabilidad y la seguridad jurídica.

El pronunciamiento concluye señalando que la coalición también respaldará el pedido de libertad para Pedro Castillo, incluyéndolo entre los temas que defenderá durante el próximo periodo parlamentario.