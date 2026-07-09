Congreso aprueba reforma penal que tipifica delitos de lesa humanidad. Foto: Congreso.
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Redacción Gestión
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La Comisión Permanente del Congreso de la República que propone incorporar los delitos de lesa humanidad al Código Penal peruano, iniciativa que establece una regulación específica para este tipo de crímenes conforme a los criterios del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

La norma contó con 14 votos a favor 9 en contra y cero abstenciones.

El texto propone crear un nuevo Título XIV-B en el Código Penal para regular los delitos de lesa humanidad. Entre los principales cambios establece que crímenes como asesinato, tortura, desaparición forzada o violación sexual solo podrán ser considerados de lesa humanidad si se demuestra que fueron cometidos como parte de un “ataque generalizado o sistemático contra una población civil”, y con conocimiento de dicho contexto.

Señala, asimismo, que si los hechos investigados no cumplen con esos elementos deberán ser procesados como delitos comunes conforme a la legislación penal vigente.

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La propuesta también plantea que la norma se aplique en los procesos judiciales en trámite y también en casos con sentencia que se encuentren en revisión, nulidad u otra garantía constitucional. Además reafirma que el Estatuto de Roma entró en vigencia en Perú el 1 de julio del 2002, por lo que sostiene que hechos ocurridos antes de esa fecha no podrían juzgarse como delitos de lesa humanidad.

En cuanto a las sanciones, la iniciativa establece penas privativas de libertad de entre 15 y 30 años para quienes sean hallados responsables bajo esta tipificación.

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La postura de Rospigliosi

El autor del proyecto,

La iniciativa será sometida a segunda votación transcurridos 7 días calendarios, según el artículo 78 del reglamento del Congreso. Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec
La iniciativa será sometida a segunda votación transcurridos 7 días calendarios, según el artículo 78 del reglamento del Congreso. Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec

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