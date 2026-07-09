La Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó, en segunda votación, el dictamen del Proyecto de Ley 14337/2025-CR, que propone incorporar los delitos de lesa humanidad al Código Penal peruano, iniciativa que establece una regulación específica para este tipo de crímenes conforme a los criterios del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

La norma contó con 14 votos a favor 9 en contra y cero abstenciones.

El texto propone crear un nuevo Título XIV-B en el Código Penal para regular los delitos de lesa humanidad. Entre los principales cambios establece que crímenes como asesinato, tortura, desaparición forzada o violación sexual solo podrán ser considerados de lesa humanidad si se demuestra que fueron cometidos como parte de un “ataque generalizado o sistemático contra una población civil”, y con conocimiento de dicho contexto.

Señala, asimismo, que si los hechos investigados no cumplen con esos elementos deberán ser procesados como delitos comunes conforme a la legislación penal vigente.

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La propuesta también plantea que la norma se aplique en los procesos judiciales en trámite y también en casos con sentencia que se encuentren en revisión, nulidad u otra garantía constitucional. Además reafirma que el Estatuto de Roma entró en vigencia en Perú el 1 de julio del 2002, por lo que sostiene que hechos ocurridos antes de esa fecha no podrían juzgarse como delitos de lesa humanidad.

En cuanto a las sanciones, la iniciativa establece penas privativas de libertad de entre 15 y 30 años para quienes sean hallados responsables bajo esta tipificación.

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La postura de Rospigliosi

El autor del proyecto, el legislador también por Fuerza Popular y presidente encargado del Parlamento, Fernando Rospigliosi, afirmó anteriormenete que la tipificación expresa de estos delitos refuerza el principio de legalidad y la seguridad jurídica, evitando interpretaciones extensivas.

La iniciativa será sometida a segunda votación transcurridos 7 días calendarios, según el artículo 78 del reglamento del Congreso. Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec