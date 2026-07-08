Ante la controversia generada por la advertencia del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Reniec y ONPE sobre la posible postergación de los comicios regionales y municipales de octubre debido a la falta de presupuesto, el presidente interino José María Balcázar aseguró que sí se inyectarán los pliegos para el desarrollo de la jornada democrática.

“Está asegurado y bien especificado en el crédito solicitado al Congreso, que mañana (jueves 9) se debatirá”, dijo a RPP.

Balcázar sostuvo que, si el Congreso aprueba el crédito suplementario, el viernes 10 se procederá a inyectar los recursos en cuestión. “Pasado mañana haríamos el abono correspondiente”, mencionó.

Según el jefe de Estado, en caso de que el Congreso no respalde el crédito suplementario, acudirán a la Reserva de Contingencia para atender la demanda del sistema electoral.

“Todo eso se ha explicado al JNE (...) tienen un saldo de la primera vuelta. Necesitamos más diálogo y transparencia y no alarmar a la población”, mencionó.

Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), informó que se necesitan más de S/ 589 millones para las elecciones regionales y municipales 2026. Foto: Andina

Balcázar indicó que la población “debe estar tranquila” dado que sí se desembolsarán los recursos que se necesitan para el desarrollo de las elecciones regionales y municipales 2026.

“Es sorprendente que hayan salido a la prensa a quejarse cuando el MEF les ha explicado claramente”, reiteró.

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¿Qué pide el sistema electoral?

Según el JNE, se necesitan en total unos S/ 589.52 millones para el desarrollo de las elecciones regionales y municipales 2026.