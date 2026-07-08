El presidente José Balcázar cuestionó al JNE, Reniec y ONPE por alarmar a la población sobre el riesgo de no realizarse las elecciones regionales y municipales 2026. Foto: difusión / PCM
El presidente José Balcázar cuestionó al JNE, Reniec y ONPE por alarmar a la población sobre el riesgo de no realizarse las elecciones regionales y municipales 2026. Foto: difusión / PCM
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Redacción Gestión
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Ante la controversia generada por , el presidente interino José María Balcázar aseguró que sí se inyectarán los pliegos para el desarrollo de la jornada democrática.

“Está asegurado y bien especificado en el crédito solicitado al Congreso, que mañana (jueves 9) se debatirá”, dijo a RPP.

Balcázar sostuvo que, si el Congreso aprueba el crédito suplementario, el viernes 10 se procederá a inyectar los recursos en cuestión. “Pasado mañana haríamos el abono correspondiente”, mencionó.

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Según el jefe de Estado, en caso de que el Congreso no respalde el crédito suplementario,

“Todo eso se ha explicado al JNE (...) tienen un saldo de la primera vuelta. Necesitamos más diálogo y transparencia y no alarmar a la población”, mencionó.

Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), informó que se necesitan más de S/ 589 millones para las elecciones regionales y municipales 2026. Foto: Andina
Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), informó que se necesitan más de S/ 589 millones para las elecciones regionales y municipales 2026. Foto: Andina

Balcázar indicó que la población “debe estar tranquila” dado que sí se desembolsarán

“Es sorprendente que hayan salido a la prensa a quejarse cuando el MEF les ha explicado claramente”, reiteró.

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¿Qué pide el sistema electoral?

Según el JNE, se necesitan en total unos S/ 589.52 millones para el desarrollo de las elecciones regionales y municipales 2026.

Advirtieron que “desde hace 8 meses” no se atiende su reclamo. Desde el MEF recordaron que este año se asignaron S/ 2,271 millones al sistema electoral: se ejecutaron S/ 1,187 millones y quedan S/ 1,085 millones por gastar.

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