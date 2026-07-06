Este lunes se realizará una reunión entre Keiko Fujimori, la mandataria electa del Perú, con Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva.

De acuerdo con Miguel Torres, hombre de confianza del partido Fuerza Popular en su rol como segundo vicepresidente, el encuentro se dará como parte de la agenda de Fujimori tras su proclamación como presidenta.

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En diálogo con Panamericana, Torres enfatizó su respaldo a la administración Velarde en el BCRP, y reiteró que la presidenta electa había planteado este escenario.

“Ese es un pedido que la presidenta electa ya lo ha manifestado. Estoy seguro que mañana podrán conversarlo. Sería una buena noticia”, dijo.

Julio Velarde, presidente de BCRP. Foto: difusión

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Cabe añadir que desde 2006, Julio Velarde está a cargo del BCRP y su permanencia es un aval para los gobiernos ingresantes a raíz del prestigio económico que goza el Perú en términos macro e inflacionarios.