Keiko Fujimori se reunirá este lunes con Julio Velarde, confirma Miguel Torres. Foto: Jesús Saucedo/GEC
Keiko Fujimori se reunirá este lunes con Julio Velarde, confirma Miguel Torres. Foto: Jesús Saucedo/GEC
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Redacción Gestión
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Este lunes se realizará una reunión entre Keiko Fujimori, la mandataria electa del Perú, con Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva.

De acuerdo con Miguel Torres, hombre de confianza del partido Fuerza Popular en su rol como segundo vicepresidente,

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En diálogo con Panamericana, , y reiteró que la presidenta electa había planteado este escenario.

“Ese es un pedido que la presidenta electa ya lo ha manifestado. Estoy seguro que mañana podrán conversarlo. Sería una buena noticia”, dijo.

Julio Velarde, presidente de BCRP. Foto: difusión
Julio Velarde, presidente de BCRP. Foto: difusión
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Cabe añadir que desde 2006, J ingresantes a raíz del prestigio económico que goza el Perú en términos macro e inflacionarios.

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