Ministro de Trabajo fue denunciado por presunto uso de documento falso para ser contratado en el Estado. Foto: Cuarto Poder
Ministro de Trabajo fue denunciado por presunto uso de documento falso para ser contratado en el Estado. Foto: Cuarto Poder
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Redacción Gestión
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para acceder a seis cargos en la administración pública.

entre septiembre de 2016 y noviembre de 2017, según reveló el dominical Cuarto Poder.

Dicho certificado fue un documento determinante en su expediente para acreditar los requisitos mínimos exigidos para ser superintendente nacional de la Sunafil.

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Tras ello, el gerente general de JCU S.R.L., Carlos Ubillus Urbina, envió en junio de 2024 una carta al Ministerio de Trabajo en la que declaró que el certificado no es auténtico y que el logotipo, el membrete y la firma fueron adulterados.

El empresario indicó que el documento falso consigna el nombre Service JCV S.R.L., cuando la denominación real es Service JCU S.R.L., y ratificó públicamente que Solano nunca trabajó en su empresa.

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Por su parte,

“Esto tiene que ser visto ya en la investigación penal respectiva”, indicó al programa.

El caso se originó en julio de 2023, cuando Recursos Humanos detectó las presuntas irregularidades.

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Aunque el 27 de mayo de 2026 un informe técnico concluyó que existían elementos probatorios de falsedad y recomendó abrir proceso disciplinario, Solano juró como ministro dos días después, pasando a ser jefe directo de los investigadores.

Cabe precisar que

“Este caso es gravísimo porque evidencia las potenciales injerencias que pudiera haber tenido el titular de la entidad, ya sea en la demora de la actuación administrativa o en la decisión final de la prescripción”, indicó José Antonio Trelles, expero en contrataciones del Estado.

La defensa del ministro rechazó las acusaciones y sostuvo que no se ha elaborado ni presentado ningún tipo de documentación falsa. Foto: Cuarto Poder
La defensa del ministro rechazó las acusaciones y sostuvo que no se ha elaborado ni presentado ningún tipo de documentación falsa. Foto: Cuarto Poder

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