¿Qué papel tendría un programa de stopover en la consolidación de Perú como hub aéreo regional? (Foto: GEC)
¿Qué papel tendría un programa de stopover en la consolidación de Perú como hub aéreo regional? (Foto: GEC)
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Camila Vera
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Algunos de los viajeros que pisan Perú apenas tienen tiempo para verlo: llegan, hacen conexión y vuelven a despegar. Frente a ese escenario, hay una estrategia que podría transformar una escala aérea en una estadía de varios días.

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