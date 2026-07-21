El grupo suma más de 20 años en el rubro. Entre sus proyectos pasados figura la marca Juicy Lucy, creada y luego vendida exitosamente. (Foto: Fauna)
El grupo suma más de 20 años en el rubro. Entre sus proyectos pasados figura la marca Juicy Lucy, creada y luego vendida exitosamente. (Foto: Fauna)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Edgar Velito
mailEdgar Velito

DLP Group, la firma gastronómica que opera marcas de fine dining (alta cocina) como Carnal, Fauna, Shi-Nuá y Anima e Cuore, prepara dos aperturas en San Isidro. Ambos proyectos marcan un giro en su estrategia de crecimiento —hasta ahora concentrada en el exterior— y llegan a través de asociaciones con otros operadores, según adelantó a Gestión Diego León de Peralta, socio fundador y gerente general del grupo.

TE PUEDE INTERESAR

Ancestral, la cafetería viral que nace en casonas históricas y que explora nuevas ubicaciones
Dueño de María Mezcal abrirá bar de pisco sour en teleférico de Miraflores: los detalles
Las apuestas gastronómicas en las que participa Grupo MAK: de Kausa a una nueva sanguchería

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.