El primero de ellos es una asociación con los dueños de Matsuei, restaurante icónico de cocina nikkei con más de cinco décadas en el mercado limeño y uno de los pioneros en el rubro de comida japonesa en Perú. “Nos hemos asociado con Matsuei para poner un local en San Isidro, en la avenida Miguel Dasso (...) tenemos encaminado el proyecto”, detalló el ejecutivo. El espacio, de aproximadamente 350 metros cuadrados (m2), suma una propuesta japonesa a la oferta que el grupo maneja en Lima. La fecha estimada de su apertura sería a mediados o fines de 2027.

El ejecutivo precisó que se trata de una inversión conjunta con los propietarios actuales de la marca, y no de una adquisición. “El local de San Isidro está entrando un poco al grupo, pero no es que la marca (Matsuei) sea nuestra ahora”, aclaró.

“Es algo que no teníamos en nuestro portafolio, el tema japonés, y es una marca que a mí personalmente me gusta y que tiene una trayectoria bastante importante en el mercado”, agregó sobre los motivos de la alianza.

Dueño de Carnal y Fauna abrirá dos locales en San Isidro

El segundo proyecto es una versión de Fauna, su restaurante de concepto campestre, que se replicará en el centro empresarial de San Isidro bajo un esquema de franquicia y asociación con otro grupo. “La idea es replicar un poco el concepto de Fauna que está en Surco, en un espacio un poco más pequeño pero de buen tamaño también en San Isidro”, señaló el ejecutivo.

La apertura representa una excepción a la estrategia de “conceptos unilocales” que el grupo mantiene, es decir, no tener dos veces la misma marca en una misma ciudad. “Se dio este espacio, que es bastante atractivo para la propuesta, y tenemos un público de la zona de San Isidro que no llega al Fauna de Surco por la distancia y el tiempo que toma”, justificó. Su apertura está prevista para fines de este año.

Es importante mencionar, que ambos locales se ubican en San Isidro y, según el ejecutivo, se encuentran “encaminados”, aunque en una etapa temprana que aún no permite precisar montos de inversión ni fechas exactas de apertura.

El segundo proyecto es una versión de Fauna, su restaurante de concepto campestre, que se replicará en el centro empresarial de San Isidro bajo un esquema de franquicia y asociación con otro grupo.

DLP Group pausa Bogotá y Miami, y proyecta US$ 25 millones anuales con nuevos locales

En cuanto al desempeño, León de Peralta indicó que el grupo cerró el año pasado con ventas globales de alrededor de US$ 20 millones entre Perú y Chile, donde Shi-Núa Santiago va camino a cumplir su segundo año en el mercado. Para este año, la firma proyecta un crecimiento de 5% en ventas, cifra que no contempla el aporte de los dos nuevos locales: recién en el 2027, con ambos en operación, el ejecutivo espera un salto adicional en la facturación.

“En ventas podríamos estar hablando, con los locales nuevos, de posiblemente US$ 5 millones de ventas adicionales a los que tenemos como grupo”, estimó, considerando el conjunto de marcas y franquicias en operación.

Respecto a los tickets promedio, que se mantienen estables frente al año pasado, Carnal lidera con cerca de S/ 260, mientras el resto de restaurantes se ubica entre S/ 140 y S/ 150. Los conceptos de fast casual —La Piadineria y Focaccia— promedian entre S/ 40 y S/ 45.

Sobre los tickets promedio, Carnal lidera con cerca de S/ 260, mientras el resto de restaurantes se ubica entre S/ 140 y S/ 150.

El ejecutivo confirmó que el proyecto de Carnal en Bogotá (Colombia), anunciado previamente, quedó en stand-by. “Ese proyecto se puso en pausa por temas coyunturales, un poco políticos y económicos del momento, aunque ahora ya han cambiado un poco”, explicó, y aclaró que sigue siendo una intención del grupo en el mediano plazo.

Lo mismo ocurre con Miami (EE.UU.), donde existe un grupo de inversionistas interesados en armar el proyecto, pero cuya concreción “está un poco fuera de nuestras manos”, aseveró el ejecutivo. El grupo también mantiene en la mira a Quito (Ecuador) como plaza de crecimiento futuro.

Sobre Chile, León de Peralta reconoció que el mercado “está un poco saturado” y con un consumo “estancado”. Allí, Carnal —con más de diez años en Santiago— se mantiene consolidado y creciendo año a año en ventas, mientras Shi-Núa “todavía está encontrando su público”.

Más datos sobre DLP Group.

Portafolio. DLP Group opera seis marcas: cuatro restaurantes de fine dining en Lima (Carnal, Fauna, Shi-Núa y Anima e Cuore) y dos conceptos fast casual (La Piadineria y Focaccia). En Chile mantiene dos operaciones: Carnal y Shi-Núa.

DLP Group opera seis marcas: cuatro restaurantes de en Lima (Carnal, Fauna, Shi-Núa y Anima e Cuore) y dos conceptos (La Piadineria y Focaccia). En Chile mantiene dos operaciones: Carnal y Shi-Núa. Trayectoria. El grupo suma más de 20 años en el rubro. Entre sus proyectos pasados figura la marca Juicy Lucy, creada y luego vendida exitosamente.

El grupo suma más de 20 años en el rubro. Entre sus proyectos pasados figura la marca Juicy Lucy, creada y luego vendida exitosamente. Mercado. “Ahora en Lima hay más oferta que demanda en el sector gastronomía”, advirtió León de Peralta, quien subrayó la necesidad de escoger bien los proyectos en un rubro que “nunca ha sido fácil”.

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