Lima volverá a hacer historia al convertirse en la sede de The World’s 50 Best Restaurants 2026, considerado uno de los eventos más importantes de la gastronomía mundial, donde se presenta el ranking anual de los 50 mejores restaurantes del planeta.

La edición de 2026, que se realizará el 4 de noviembre, marcará un hecho sin precedentes: será la primera vez que este evento se celebre en el Perú y en Sudamérica, reafirmando el posicionamiento del país como un referente gastronómico internacional.

Lima ya había acogido a Latin America’s 50 Best Restaurants en 2013 y 2014, el evento que reconoce a los 50 mejores restaurantes de América Latina. Desde entonces, la gastronomía peruana ha consolidado su prestigio internacional, con una presencia cada vez más destacada de restaurantes de la región en este reconocido ranking. Ahora, por primera vez, el país albergará la edición mundial.

Recientemente, durante la ceremonia de The World’s 50 Best Restaurants 2025 realizada en Italia, Maido fue elegido como el Mejor Restaurante del Mundo, convirtiéndose en el segundo restaurante peruano en alcanzar el puesto número uno. Central obtuvo ese mismo reconocimiento en el 2023.

Un programa de actividades acompañará la ceremonia de The World’s 50 Best Restaurants 2026 en Lima, permitiendo a los visitantes descubrir la escena gastronómica de la ciudad y, al mismo tiempo, acercarse a la diversidad culinaria del Perú.

Gastronomía peruana. (Foto: Difusión)

Entre las actividades destacan el foro de liderazgo y reflexión #50BestTalks; la serie 50 Best Signature Sessions, con cenas colaborativas abiertas al público donde chefs de restaurantes reconocidos en el ranking cocinarán junto a destacados talentos locales; el Chefs’ Feast, que pondrá en valor ingredientes, productos y técnicas culinarias tradicionales provenientes de distintas regiones del país, y la esperada ceremonia oficial de premiación. Además, el programa contempla recorridos que permitirán a invitados internacionales descubrir impresionantes experiencias gastronómicas del Perú.

Sobre el turismo gastronómico

De acuerdo con el reporte del Turista Gastronómico de Turismo In de PromPerú, entre los turistas que ingresan al país por vía aérea y visitan el Perú por vacaciones, el tercer grupo más importante está motivado por probar la gastronomía peruana. Destacan principalmente los millennials y la generación X.

Los visitantes encuestados perciben la gastronomía peruana como auténtica y tradicional. Asimismo, valoran sus ingredientes exóticos, naturales y orgánicos de alta calidad, así como las fusiones y combinaciones culinarias que convierten la experiencia gastronómica en una propuesta innovadora y única.

Por otra parte, ser destino anfitrión del evento genera un impacto económico inmediato durante la semana del evento a través de un impulso inmediato a la economía, logrando un incremento en los ingresos del destino.

Asimismo, el impacto directo de la participación en premiaciones 50 Best, en materia de turismo gastronómico, se ve reflejado en las siguientes cifras: