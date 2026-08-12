Intercorp Financial Services (IFS), holding financiero integrado por Interbank, Inteligo, Interseguro e Izipay, cerró el segundo trimestre de 2026 con una utilidad neta de S/ 585 millones.

Con ello, la utilidad del primer semestre alcanzó los S/ 1,187 millones, 16% más que el mismo periodo del año anterior.

“Nuestra estrategia sigue enfocada en el cliente y en invertir de forma sostenida en canales digitales, analítica de datos, ciberseguridad e inteligencia artificial”, señaló Luis Felipe Castellanos, CEO de IFS.

El desempeño mencionado del holding se da en un entorno de recuperación de la confianza de los consumidores y empresas peruanas, que viene potenciando la actividad económica, la inversión privada y el consumo en el país.

“Seguimos viendo fundamentos sólidos para el crecimiento del país: la inversión privada sigue creciendo a un ritmo sólido. Esto nos permite mantener una visión positiva sobre el Perú y esperamos que la economía crezca por encima de 3% en los próximos dos años, manteniendo el liderazgo en la región, aun considerando retos como el posible impacto del Fenómeno El Niño (FEN). Vemos un entorno más constructivo para el crecimiento del crédito”, agregó Castellanos.

Negocios

Interbank registró un trimestre favorable, fortalecido por una mayor demanda de financiamiento. Los créditos de consumo y de pequeñas empresas aumentaron 9% y 31% interanual, respectivamente, producto de una mayor actividad de familias y negocios.

Asimismo, su base de clientes principales de banca minorista creció 16% interanual, mientras que Plin consolidó su presencia en el día a día de millones de peruanos, registrando un crecimiento de 45% más que un año atrás en transacciones mensuales.

Por su parte, Interseguro mantuvo un fuerte dinamismo en seguros de largo plazo, con primas 9% superiores de forma interanual, impulsadas principalmente por rentas vitalicias y vida individual.

Inteligo, a su vez, alcanzó un récord cercano a los US$ 10 mil millones en activos bajo administración, 14% más interanual.

En cuanto a un posible impacto del FEN en la economía peruana y los negocios de IFS, Michela Casassa, CFO de del grupo, explicó que se viene monitoreando la cartera por segmento, sector y zona geográfica, y se mantienen cerca de los clientes más expuestos, sobre todo en agricultura y pesca.

Como parte de su compromiso con la inclusión, el banco también anunció, junto con la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc), la creación “Finanzas para Mujeres: Una guía para decidir mejor tu futuro". Foto ChatGPT composición Diario Gestión

Compromiso sostenible

IFS continúa promoviendo iniciativas que contribuyen al desarrollo económico y social del país. A través de Interbank Negocios, más de 194,000 empresas peruanas utilizan herramientas digitales para gestionar cobros, administrar sus operaciones y potenciar su crecimiento.

Como parte de su compromiso con la inclusión, el banco también anunció, junto con la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc), la creación “Finanzas para Mujeres: Una guía para decidir mejor tu futuro”, un programa de educación financiera virtual y de libre acceso orientado a fortalecer las capacidades y promover una mejor toma de decisiones financieras por parte de las peruanas.