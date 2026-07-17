¿Está el Perú preparado para formar parte del cielo único sudamericano? (Foto: Pexels / Gemini)
¿Está el Perú preparado para formar parte del cielo único sudamericano? (Foto: Pexels / Gemini)
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Camila Vera
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Argentina, Brasil, Chile y Paraguay firmaron un memorando de entendimiento denominado Acuerdo de Liberalización Aérea Sudamericana (ALAS) y, con ello, dieron el primer paso para construir un “cielo único”, un espacio que apunta a que las aerolíneas tengan mayor libertad para conectar ciudades y potenciar el turismo, las inversiones y el comercio.

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