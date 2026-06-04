El titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo designó como nuevos viceministros. (Foto: GEC)
El titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo designó como nuevos viceministros. (Foto: GEC)
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Redacción Gestión
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El titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Freddy Solano González, designó como nuevos viceministros de su sector a Tomás Alejandro Flores Noriega (Trabajo) y Dante Delgado Polo (Promoción del Empleo y Capacitación Laboral).

Mediante publicada hoy en el diario El Peruano, se nombró viceministro de Trabajo a Tomás Alejandro Flores Noriega, cargo considerado de confianza, en reemplazo de Yolanda Bertha Erazo Flores.

Además, vía se aceptó la renuncia de Yolanda Bertha Erazo Flores, quien estuvo al frente del Viceministerio de Trabajo desde mayo del 2024, dándosele las gracias por los servicios prestados.

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Por otra parte, a través de la, se designó viceministro de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral a Dante Delgado Polo, puesto considerado de confianza, en lugar de Miguel Ángel Vegas Carrera.

Asimismo, por , se aceptó la renuncia de Miguel Ángel Vegas Carrera, quien ocupaba el cargo de viceministro de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral desde enero del presente año, dándosele las gracias por los servicios prestados.

Todas las resoluciones supremas mencionadas fueron rubricadas por el presidente de la República, José María Balcázar Zelada, y el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Freddy Solano González.

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