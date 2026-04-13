El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) exhortó a los empleadores a brindar facilidades a sus trabajadores para que puedan ejercer su derecho al voto y cumplir con su rol como miembros de mesa durante la jornada electoral de este 13 de abril de 2026, en el marco de las Elecciones Generales.

Mediante un comunicado, el MTPE precisa que estas facilidades deben brindarse a los electores que sufragarán en las mesas ubicadas en los siguientes locales:

Asimismo, el MTPE emitió un decreto con facilidades laborales para quienes voten o sean miembros de mesa el lunes 13 de abril. De acuerdo con el comunicado, las horas que los trabajadores dejen de laborar para acudir a votar estarán sujetas a una compensación posterior, la cual deberá ser acordada entre el empleador y el trabajador. En caso de no existir acuerdo, será el empleador quien determine la forma de compensación.

El MTPE precisó que los ciudadanos que se hayan trasladado a Lima desde otras provincias o regiones para ejercer su derecho al voto, así como los miembros de mesa —incluyendo aquellos que asuman esta función ante la ausencia de los titulares— podrán gozar de un día de descanso remunerado compensable el 14 de abril de 2026.

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La medida también alcanza a los miembros de mesa que, pese a haber sido sorteados, no lograron completar el proceso de capacitación, pero que cumplan con ejercer dicha función durante la jornada electoral.

En el caso de los miembros de mesa que sí completaron la capacitación y desempeñen efectivamente su labor el 13 de abril, estos se regirán por lo establecido en el numeral 3.1 del artículo 3 del Decreto Supremo N.° 003-2026-TR.