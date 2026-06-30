La audiencia de juicio oral seguida en contra del mandatario José María Balcázar debido al presunto delito de apropiación ilícita fue suspendida, luego que la defensa del presidente presentara pedidos ante el Poder Judicial.

Este caso que involucra al jefe de Estado esta relacionado con una investigación por el presunto manejo irregular de recursos del Colegio de Abogados de Lambayeque. Los hechos se habrían suscitado cuando Balcázar se desempeñaba como decano de dicha institución.

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AudienciasPJ. Segundo Juzgado Unipersonal de Chiclayo, de la Corte Superior de Lambayeque, realiza audiencia de juicio oral contra el presidente de la República, José María Balcázar, acusado por apropiación ilícita. Seguir https://t.co/zWNqnGN7SJ pic.twitter.com/8yhNzDrqXE — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) June 30, 2026

¿Por qué se suspendió el juicio?

William Tantajulca, abogado del Colegio de Abogados de Lambayeque indicó que la defensa del mandatario solicitó la prescripción de la acción civil. Además, pidió la suspensión del proceso penal argumentando la investidura presidencial que actualmente ejerce José María Balcázar.

Actualmente ambos requerimientos solicitados deberán ser analizados por el órgano jurisdiccional antes de continuar con el juicio, de acuerdo a la parte agravada. La resolución que adopte el juzgado determinará si este proceso puede reanudarse o si corresponde atender alguno de los pedidos formulados por la defensa.

Este caso que involucra al jefe de Estado esta relacionado con una investigación por el presunto manejo irregular de recursos del Colegio de Abogados de Lambayeque. Foto: GEC

En ese sentido el abogado señaló que el Segundo Juzgado Unipersonal de Chiclayo el encargado de fijar una nueva fecha para la audiencia. Durante la próxima diligencia, deberán participar la representación del Colegio de Abogados de Lambayeque y la defensa del presidente.

Cabe precisar, que la investigación en contra de José María Balcázar se remonta al año 2019, cuando ejercía funciones como decano del Colegio de Abogados de Lambayeque. En esa línea, la fiscalía le atribuye el presunto delito de apropiación ilícita por permitir que el dinero de la institución fuera depositado en sus cuentas personales.