En la Ciudad del Vaticano, el presidente José María Balcázar sostuvo una audiencia oficial con el papa León XIV para extenderle la invitación formal de visitar Perú, encuentro en el que el santo padre confirmó su llegada para la primera quincena de noviembre.

Durante la reunión, el sumo pontífice expresó su gran entusiasmo por volver a nuestro país, destacó la Presidencia de la República a través de su cuenta de X.

“Asimismo, el santo padre transmitió un profundo mensaje de unidad para todos los peruanos orando por la paz, el respeto a los derechos humanos y el bienestar de la Nación”, señala la publicación.

🇵🇪🇻🇦 En la Ciudad del Vaticano, el presidente José María Balcázar sostuvo una audiencia oficial con el papa León XIV para extenderle la invitación formal de visitar el Perú, encuentro en el que el santo padre confirmó su llegada para la primera quincena de noviembre.



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El mandatario, en entrevista a diversos medios de comunicación, señaló que la visita del sumo pontífice abarcaría las ciudades de Lima, Chiclayo, Piura, Cusco y Pucallpa, y posiblemente Puno e Iquitos. Esta se extendería por aproximadamente ocho a diez días.

“(El papa) ha confirmado y reconfirmado que está interesadísimo en volver a Perú en la primera quincena de noviembre (...). Llega a Lima, se traslada a Chiclayo, y de Chiclayo va a ir a Piura, Sullana, y luego tal vez están en sus planes Cusco y Pucallpa”, declaró a RPP tras el encuentro, que duró cerca de dos horas.

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Durante la reunión, el sumo pontífice expresó su gran entusiasmo por volver a nuestro país, destacó la Presidencia de la República a través de su cuenta de X. (Foto: Difusión)

Así fue la audiencia

El portal Vatican News informó que, durante el cordial diálogo entre el máximo líder de la Iglesia católica y el jefe del Estado peruano, ambos expresaron “satisfacción por las buenas relaciones entre la Santa Sede y Perú, así como la voluntad de fortalecerlas aún más”.

“A continuación, se abordaron cuestiones de interés común, entre las que se encuentran la evolución socioeconómica, la actividad minera ilegal, la promoción del bien común y del diálogo; así como el compromiso en favor de la cohesión social”, reseña el comunicado de la sala de prensa de la Ciudad del Vaticano.

Además, durante la audiencia, que tuvo lugar en la Secretaría de Estado de la Santa Sede, el mandatario y el papa León XIV intercambiaron opiniones sobre la situación sociopolítica regional e internacional, especialmente en lo referido al fenómeno de la migración, la delincuencia organizada, los conflictos y sus repercusiones.

Tras el encuentro, el presidente Balcázar se reunió con el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado, y monseñor Paul Richard Gallagher, secretario para las Relaciones con los Estados y las Organizaciones Internacionales de Ciudad del Vaticano.