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18 de agosto del 2011. Hace 15 años

HASTA EL 2013 LAS HIPOTECAS SERÁN BARATAS

Créditos hipotecarios se mantendrán baratos, tanto en soles como en dólares. Bajas tasas de interés en EE.UU. influirán en esta tendencia. Personas prefieren hipotecas a tasa fija. En épocas de crisis surgen oportunidades. Ese sería el caso de las hipotecas para adquisición de viviendas, cuyos costos seguirán ‘atractivamente bajos’ en los siguientes dos años, según BBVA Banco Continental.

Durante ese periodo las tasas de referencia en Estados Unidos se mantendrán cercanas a cero, lo que tendrá repercusión en el costo de los créditos hipotecarios que otorgan los bancos del país, señaló Hugo Perea, gerente de estudios económicos de la referida entidad financiera.

“En general, las condiciones de financiamiento de viviendas, en ambas monedas, se van a mantener bastante sólidas”, proyectó. Las tasas de interés en soles de los créditos hipotecarios tienen como referentes a las tasas de los bonos soberanos a plazos de 10 años o más, que tienden a bajar, explicó el economista.

EFEMÉRIDES. Ese sería el caso de las hipotecas para adquisición de viviendas, cuyos costos seguirán ‘atractivamente bajos’ en los siguientes dos años, según BBVA.

18 de agosto del 2016. Hace 10 años

ESTE AÑO FONDO DE MAYOR RIESGO DE LAS AFP SERÍA EL MÁS RENTABLE

Todos los fondos administrados por AFP están en azul. Hay un retorno de capitales hacia la región que no se veía desde el 2013. Hasta el momento, el fondo 2 del Sistema Privado de Pensiones -donde está el 90% de los afiliados- viene siendo el más rentable, aunque para fin de año el fondo 3 -el de mayor riesgo- se convertiría en el de mayor rendimiento.

El fondo administrado por las AFP, luego de sufrir un descenso hasta el mes de junio, ha tenido una recuperación en las últimas semanas, aumentando en S/ 6,000 millones. Hoy el total suma S/ 133,000 millones.

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18 de agosto del 2021. Hace 5 años

CONTRALORÍA PROYECTA QUE ESTE AÑO DESERCIÓN ESCOLAR SUBIRÁ A 300 MIL

Inicio del año escolar se dio con incremento de pensiones de cerca de 6%. Colegios privados mantienen preocupación por problemas para el retorno a clases presenciales. Hasta el momento, el sector educación en el país solo ha ejecutado el 36.4% de su presupuesto de inversión.