El mandatario realizó 19 viajes nacionales hasta mayo, 11 de ellos fueron a Lambayeque. (Foto: Congreso).
El mandatario realizó 19 viajes nacionales hasta mayo, 11 de ellos fueron a Lambayeque. (Foto: Congreso).
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Redacción Gestión
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En los cuatro meses que lleva José María Balcázar ocupando el cargo de presidente de la República se ha gastado 1 millón 124 mil soles en viajes al interior del país, según revela un reportaje de Cuarto Poder.

El desembolso del dinero corresponde al Despacho Presidencial y el Poder Ejecutivo entre febrero y mayo de este año.

De acuerdo con los registros oficiales de pasajeros y solicitudes de vuelo, esa cifra no incluye los costos de operación de las aeronaves, el despliegue del personal de la Fuerza Aérea del Perú ni la logística asumida por el Grupo Aéreo N.° 8. Estos gastos corresponden únicamente a los recursos destinados para las comisiones oficiales.

El mandatario realizó 19 viajes nacionales hasta mayo, 11 de ellos fueron a Lambayeque. (Foto: X/Presidencia)
El mandatario realizó 19 viajes nacionales hasta mayo, 11 de ellos fueron a Lambayeque. (Foto: X/Presidencia)
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Balcázar utilizó 9 veces el avión presidencial. En otras ocasiones usó el C-27J de la FAP. Su destino recurrente era Chiclayo.

Fuentes del sector aeronáutico señalaron que estas aeronaves consumen miles de litros de combustible en cada operación.

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Lambayeque su principal destino

El dominical indicó que de acuerdo a la documentación revisada el mandatario realizó 19 viajes nacionales hasta mayo. De ese total, 11 tuvieron como destino Lambayeque, su región natal.

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