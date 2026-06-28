Gobernadora de Moquegua anuncia paro indefinido en rechazo a proyecto de ley que modificaría límites con Tacna. Foto: Difusión
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Redacción Gestión
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, aprobado por el Congreso, con el que se modificaría los límites entre dicha región y Tacna.

La funcionaria sostuvo que detrás del

“El martes desde las 00:00 horas la sociedad civil ha comunicado por los medios de comunicación que van a radicalizar la medida de protesta en toda la región Moquegua (…) Aquí hay un interés netamente del canon futuro de lo que va a ser la ampliación de la empresa Southern Perú. Aquí ya hace años se habla de que la minera Toquepala viene tocando territorios moqueguanos”, señaló en RPP.

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para definir de manera conjunta y técnica sus límites territoriales.

Asimismo, añadió que el martes a las 8:00 a.m. acudirá junto con los alcaldes de Moquegua al Congreso para buscar una reunión con el presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi, con el fin de pedir que remita con celeridad la autógrafa al Ejecutivo para su revisión.

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Finalmente, advirtió que, si

“Vamos con la finalidad de pedirle celeridad en la remisión de este proyecto de ley aprobado para que el presidente de la República pueda revisarlo. Nosotros creemos que el presidente de la República tiene la oportunidad de no dejar un conflicto social mayor en el sur del país”, puntualizó.

La gobernadora Gilia Gutiérrez advirtió que, si el Ejecutivo promulga la ley en el contexto de transición de gobierno, se generará un conflicto social que escalará en el sur del país. Foto: Difusión
La gobernadora Gilia Gutiérrez advirtió que, si el Ejecutivo promulga la ley en el contexto de transición de gobierno, se generará un conflicto social que escalará en el sur del país. Foto: Difusión

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