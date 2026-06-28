La gobernadora regional de Moquegua, Gilia Gutiérrez, anunció que desde el martes 30 de junio se iniciará un paro indefinido en la región para rechazar el proyecto de ley 11658, aprobado por el Congreso, con el que se modificaría los límites entre dicha región y Tacna.

La funcionaria sostuvo que detrás del proyecto de ley hay un interés económico ligado al futuro canon minero por la eventual ampliación de una empresa minera.

“El martes desde las 00:00 horas la sociedad civil ha comunicado por los medios de comunicación que van a radicalizar la medida de protesta en toda la región Moquegua (…) Aquí hay un interés netamente del canon futuro de lo que va a ser la ampliación de la empresa Southern Perú. Aquí ya hace años se habla de que la minera Toquepala viene tocando territorios moqueguanos”, señaló en RPP.

Gutiérrez hizo un llamado al presidente de la República, José María Balcázar, a observar la ley y devolverla al Congreso, proponiendo a su vez crear un equipo de trabajo con representantes de Moquegua y Tacna para definir de manera conjunta y técnica sus límites territoriales.

Asimismo, añadió que el martes a las 8:00 a.m. acudirá junto con los alcaldes de Moquegua al Congreso para buscar una reunión con el presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi, con el fin de pedir que remita con celeridad la autógrafa al Ejecutivo para su revisión.

Finalmente, advirtió que, si el Ejecutivo promulga la ley en el contexto de transición de gobierno, se generará un conflicto social que escalará en el sur del país, afectando la gobernabilidad y la paz social que deberían ser prioridad para las actuales y futuras autoridades.

“Vamos con la finalidad de pedirle celeridad en la remisión de este proyecto de ley aprobado para que el presidente de la República pueda revisarlo. Nosotros creemos que el presidente de la República tiene la oportunidad de no dejar un conflicto social mayor en el sur del país”, puntualizó.