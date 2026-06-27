La nueva Norma de Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones entró en vigencia e incorpora cambios que beneficiarán a los usuarios de telefonía, internet y otros servicios. Entre ellos una reducción en los plazos para solicitar la baja del servicio, mayor flexibilidad para cambiar de plan tarifario y la devolución automática de pagos adelantados, informó el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL).

De acuerdo con la Resolución N.° 000132-2025-CD/OSIPTEL, uno de los principales cambios es que los usuarios ya no tendrán que esperar al siguiente ciclo de facturación para migrar a otro plan dentro de la misma empresa. A partir de ahora, el cambio podrá ejecutarse en la fecha que el abonado elija, siempre que sea técnicamente viable.

Asimismo, el plazo para dar de baja un servicio se reduce de cinco días hábiles a un día hábil o a la fecha solicitada por el cliente.

La norma también agiliza la reposición de tarjetas SIM. En lugar de un plazo fijo de cuatro horas, la reactivación del servicio se realizará entre una y cuatro horas después de que la empresa verifique la identidad del usuario.

Otro de los cambios relevantes establece que, si un cliente paga por adelantado y luego decide cancelar el servicio o portar su número a otra operadora antes de finalizar el ciclo de facturación, la empresa deberá devolver automáticamente el monto correspondiente al período no utilizado, sin que el usuario tenga que presentar una solicitud.

Además, para los trámites considerados de criticidad media o baja, los abonados podrán designar a una persona autorizada para que los represente ante la empresa operadora.

Estas modificaciones forman parte de la nueva Norma de Condiciones de Uso aprobada por el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), con el objetivo de fortalecer la protección de los derechos de los usuarios y simplificar diversos procedimientos.