Internet móvil. (Foto: Difusión)
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Redacción Gestión
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El Organismo Supervisor de Inversión Pública en Telecomunicaciones (Osiptel) informó que el durante el mes de mayo, registrando una ligera mejora con respecto a la media de abril (79.98%).

Este resultado se obtiene a partir de la evaluación de indicadores como velocidad de descarga y subida, latencia, pérdida de paquetes y tiempo de cobertura, analizados desde la experiencia del usuario

A nivel regional, los mejores desempeños del servicio móvil se registraron en Callao (83.12%), Tumbes (81.91%) y Lima (81.84%), mientras que las regiones que presentaron los menores desempeños fueron Amazonas (78.35%), Huancavelica (78.07%) y Loreto (71.86%).

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Indicadores del servicio

Según la información publicada en del Osiptel, en mayo, la velocidad promedio de descarga (bajada) para redes 4G alcanzó 12.90 megabits por segundo (Mbps), lo que permite a los usuarios navegar en redes sociales, realizar videollamadas o utilizar aplicativos móviles en condiciones adecuadas.

Por su parte, la latencia, indicador que mide el tiempo que tarda la información en viajar por la red, tuvo un promedio nacional de 53.56 milisegundos (ms).

Respecto al tiempo de cobertura, el promedio nacional fue de 92.36%, lo que significa que los usuarios estuvieron conectados a redes 4G en el tiempo analizado, con una mejor experiencia en navegación de diversos contenidos.

En tanto, el indicador de pérdida de paquetes de datos, cuyo mal desempeño puede ocasionar la interrupción de datos móviles o que recibamos o enviemos información con retraso, intermitencia o de manera incompleta, registró un promedio de 0.73% a nivel nacional.

Finalmente, el indicador de velocidad de subida tuvo un promedio nacional de 3.28 Mbps en mayo.

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