La Comisión de Ética de la Cámara de Diputados inició una indagación preliminar contra el legislador de Juntos por el Perú, Julián Pérez Mallqui, tras una denuncia por presunta agresión física y psicológica contra su expareja.

El presidente de este grupo de trabajo, el diputado Henry Albañil, informó sobre el caso luego de la instalación de la comisión. Precisó que la denuncia fue presentada por el diputado Cristian Aranda Vázquez y que el legislador señalado ya fue notificado del inicio del procedimiento.

“Se ha recibido la denuncia formulada por el diputado Cristian Aranda Vázquez en contra del diputado Julián Pérez Mallqui por la presunta agresión física y psicológica en contra de su expareja”, señaló Albañil.

Según explicó, tras dar cuenta de la denuncia, se comunicó formalmente el caso al diputado de Juntos por el Perú y se dispuso el inicio de la indagación preliminar, etapa en la que se evaluarán los hechos denunciados.

En su denuncia, Aranda Vázquez solicitó que, de comprobarse la responsabilidad correspondiente, se imponga a Pérez Mallqui la máxima sanción contemplada: una suspensión de 120 días sin goce de haber.

La Comisión de Ética de la Cámara de Diputados inició el procedimiento contra Julián Pérez tras una denuncia presentada por el legislador Cristian Aranda. Foto: Congreso.

Pedido sobre antecedentes

Durante la sesión de la Comisión de Ética, el diputado de Renovación Popular Javier Cipriani planteó que, en una próxima reunión, cada integrante del grupo de trabajo informe sobre sus antecedentes, incluyendo eventuales investigaciones fiscales y procesos judiciales o administrativos.

El legislador sostuvo que esta información permitiría “evaluar la idoneidad” de quienes integran la comisión. La propuesta fue sometida a votación y aprobada por unanimidad por los miembros del grupo de trabajo.

El caso de Julián Pérez

La denuncia contra Pérez Mallqui se produce semanas después de que el actual diputado fuera detenido en la comisaría de San Miguel, el pasado 30 de julio, luego de ser acusado de una presunta agresión física contra su expareja.

Días después, el legislador se refirió a la denuncia y sostuvo que esta habría sido presentada por “un tema de cólera”.

“Me hubiera gustado que el país me conozca no por este incidente confuso, que hoy lo vamos a tocar, sino por legislar y hacer proyectos de ley a favor de la población”, declaró entonces a RPP.

Con la apertura de la indagación preliminar, la Comisión de Ética deberá evaluar los hechos denunciados y determinar si corresponde continuar con el procedimiento y establecer eventuales responsabilidades dentro del ámbito parlamentario.