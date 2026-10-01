El papa León XIV estará en el Perú del 11 al 16 de noviembre, y durante su visita, acudirá a Chiclayo del 13 al 14 de dicho mes para reencontrarse con la ciudad que lo acogió durante muchos años.

Al respecto, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, comentó a la prensa que se solicitó abrir un vuelo directo desde Cuenca (Ecuador) hacia Chiclayo, el cual fue aprobado.

Se espera que se habiliten más tramos directos desde Ecuador hacia la ciudad norteña debido a la elevada demanda de turistas que anhelan presenciar las misas del sumo pontífice. De momento, el ministro Valencia dijo en su paso por el Turismo In Summit que el vuelo chárter Cuenca-Chiclayo “está confirmado”.

Preparativos en el norte

El titular del Mincetur añadió que se coordina con el sector privado, las autoridades regionales y la Iglesia Católica para atender la demanda de alojamiento.

El papa León XIV visitará Latinoamérica. Estará en Uruguay, Argentina y Perú. Su llegada genera muchas expectativas en el ámbito comercial por el masivo desplazamiento de ciudadanos para escuchar sus misas. Foto: EFE

Dentro de las alternativas, se analiza aprovechar la capacidad hotelera de Trujillo y también habilitar habitaciones en viviendas particulares para recibir a los viajeros.

Valencia reconoció que este año no se podrá recuperar la cifra de turistas receptivos previos a la pandemia —récord de 4.4 millones de viajeros—, mas aclaró que el desempeño turístico no debe evaluarse solo por el total de visitantes, sino también por el gasto y tiempo de permanencia.

En esa línea, sostuvo que “el gasto turístico ya supera en aproximadamente US$ 500 millones el nivel de 2019″.