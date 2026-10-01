Ser un buen empleador no debería limitarse a obtener un reconocimiento. Esa es la visión que José Antonio Iturriaga Travezan, CEO de Grupo Efe y presidente de la Asociación de Buenos Empleadores (ABE) de la Cámara de Comercio Americana (AmCham Perú), planteó durante la ceremonia de entrega del Premio ABE, donde destacó la evolución de la iniciativa y el reto de construir una comunidad de buenas prácticas laborales. ¿Qué empresas ganaron el Premio ABE 2026?

“Ser un buen empleador no es un sello, no es un premio, es una forma de ser empresa”, señaló Iturriaga al referirse al rol que cumple la asociación en la promoción y reconocimiento de prácticas orientadas a las personas. Cuando comenzó el proceso de certificación en 2007, eran 51 las empresas certificadas. Actualmente, según detalló, son más de 250. A ello se suma el Premio ABE, creado en 2014, que ha entregado 147 trofeos a 108 empresas.

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En la edición de este año, en detalle, se recibieron 117 casos provenientes de 47 empresas, de las cuales 11 participaron por primera vez. Para Iturriaga, más allá del crecimiento de estos indicadores, lo importante es que cada vez más organizaciones entienden la transcendencia de las prácticas vinculadas con sus trabajadores y buscan la certificación ABE como una validación de ese trabajo.

“Pero crecer en número no es suficiente, el siguiente paso es crecer en conexión”, dijo.

Gestión, diario del Grupo El Comercio, participó como auspiciador de los Premios ABE 2026. Foto: GEC / Fernando Sangama

El siguiente paso: la comunidad ABE

Con ese objetivo, la Asociación de Buenos Empleadores (ABE) plantea una nueva etapa: pasar de ser un espacio de certificación y reconocimiento a convertirse en una comunidad activa durante todo el año . “La certificación pone un estándar, el premio reconoce las mejores prácticas. Pero una comunidad hace algo todavía más poderoso, comparte y multiplica”, remarcó Iturriaga.

La propuesta busca generar mayores espacios de conversación, networking e intercambio de experiencias entre las empresas participantes. La lógica, explicó, es que una práctica desarrollada dentro de una organización puede adquirir mayor alcance cuando es compartida y adaptada por otras compañías.

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“Queremos que ABE sea cada vez menos un lugar al que venimos una vez al año a recibir un premio y cada vez más una comunidad a la que pertenecemos durante todo el año”, esbozó. En esa línea, durante la ceremonia se anunciaron nuevas alianzas orientadas a brindar herramientas a las empresas que forman parte de esta comunidad.

Una de ellas es el trabajo que se viene desarrollando con la Universidad de Lima, en alianza con la Universidad TecMilenio de México, para el lanzamiento de un programa enfocado en el bienestar como indicador estratégico de negocios.

El objetivo, explicó Iturriaga, es que las empresas puedan incorporar una mirada más estratégica sobre el bienestar y analizar cómo este puede convertirse en un factor de sostenibilidad y generación de valor para el negocio.

Las empresas ganadoras de los Premios ABE 2026 fueron reconocidas por sus buenas prácticas laborales. Foto: GEC / Fernando Sangama

El valor de compartir las mejores prácticas

Otro de los frentes en los que trabaja ABE es la evolución de la certificación. Desde 2025, la asociación desarrolla una alianza con Marsh People and Investment para repotenciarla e incorporar nuevos criterios alineados al marco Good Work Framework del Foro Económico Mundial, orientado a preparar a las organizaciones para los desafíos del futuro del trabajo.

“Esta alianza nos permite evolucionar nuestra certificación y ofrecer a las empresas una herramienta cada vez más completa, actualizada y alineada con los nuevos desafíos del mundo laboral”, señaló.

La asociación mantiene además un acuerdo de colaboración con EY, con quien trabaja desde hace siete años en una publicación que recoge experiencias, buenas prácticas y entrevistas de las empresas ganadoras del premio. El objetivo de estas iniciativas, expresó, es que el reconocimiento no termine en la ceremonia, sino que las experiencias puedan ser conocidas por otras organizaciones, adaptadas a sus propias realidades y utilizadas como referencia para seguir avanzando.

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“ Reconocer una buena práctica es importante. Pero más importante es compartirla, que es lo que permite que el impacto trascienda ”, sostuvo Iturriaga.

El propósito de esta nueva etapa, resumió, es que la pertenencia a ABE tenga un significado cada vez más amplio para las organizaciones. “Que en el futuro cercano decir ‘somos una empresa ABE’ diga muchísimo de una organización. Que diga cómo trata a su gente, cómo desarrolla talento, cómo lidera, qué tipo de cultura construye. Y finalmente cómo entiende la manera de hacer empresa”, afirmó.

Así, mientras el Premio ABE reconoce las prácticas desarrolladas por las organizaciones, la asociación busca que la experiencia de sus empresas participantes también sirva para generar intercambio y aprendizaje entre pares. “Porque podemos competir en muchas cosas. Pero en ser mejores empleadores podemos crecer juntos”, concluyó.

Las empresas ganadoras del Premio ABE 2026

Beneficios laborales: Covisian Perú Vida Saludable: Rimac Diversidad, equidad e inclusión: Delosi Programa de reconocimiento: Banbif Programa de desarrollo del entorno: Newmont Programa de voluntariado: BCP Salud mental: NTT Data Bienestar Financiero: Pacífico Seguros Employee Experience: Arca Continental Comunicación interna: Ransa Desarrollo de líderes: AFP Integra Aprendizaje y desarrollo de personas: Sodimac Aplicación de tecnología en gestión de personas: Grupo EFE Evolución organizacional en entorno digital: Arca Continental