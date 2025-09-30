Este miércoles 1 de octubre, la Cámara de Comercio Americana del Perú - Amcham, con el auspicio de diario Gestión, realizará la entrega del Premio ABE 2025, en donde se reconocerá la responsabilidad social laboral de las empresas en nuestro mercado.
Será la undécima edición del certamen donde la Asociación de Buenos Empleadores (ABE) reconoce las buenas prácticas corporativas: desde el pago puntual de remuneraciones, beneficios y prácticas, hasta la innovación en los planes de promoción y difusión del talento a través de la adopción de buenos ejemplos.
Juan Carlos García Vizcaíno, presidente de ABE, señaló que su propósito es que más trabajadores se sientan orgullosos de su trabajo en la empresa, lo que genera organizaciones con valores sólidos, y por lo tanto, más competitivas.
“Un gran lugar de trabajo se construye día a día”, indican desde la agrupación. El Premio ABE 2025 también cuenta con el auspicio de BanBif, Buk, EY, Grupo EFE, Mercer, Molitalia, NTT Data, United Airlines, Vinatea & Toyama y Viru.
Empresas finalistas del Premio ABE 2025
Son 11 categorías que componen el Premio ABE. Entre las finalistas encontramos:
Transformación de la organización en el nuevo entorno digital
- Caja Cencosud Scotiabank
- Scotiabank
- Transaltisa
Aplicación de tecnología e IA en recursos humanos
- Caja Arequipa
- Las Bambas
- NTT Data
Desarrollo de líderes
- Pacífico Seguros
- Ripley
- Viru
Diversidad, equidad e inclusión
- Konecta BTO
- Plaza Vea y Vivanda
- Ripley
Aprendizaje y desarrollo de personas
- Caja Arequipa
- La Tinka
- Pacífico Seguros
Employee experience
- Covisian
- Grupo EFE
- Viru
Comunicación interna
- Mibanco
- Promigas
- Unicon
Programas de reconocimiento
- G4S
- MAF Perú
- Scotiabank
Programas de beneficios
- Covisian
- G4S
- Viru
Mejor programa de bienestar integral y salud mental
- Jockey Plaza
- Ripley
- Scotiabank
Desarrollo de la comunidad
- Caja Arequipa
- Promigas
- Viru
La Asociación de Buenos Empleadores felicitó a cada una de las organizaciones que destacaron en esta edición del Premio ABE 2025, ya que su compromiso con el respeto, equidad y bienestar de los empleados motiva a seguir construyendo entornos laborales más humanos y sostenibles.