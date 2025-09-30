ABE fomenta y reconoce los entornos laborales más humanos y sostenibles a través del compromiso con los empleados. Foto: referencial / LinkedIn
ABE fomenta y reconoce los entornos laborales más humanos y sostenibles a través del compromiso con los empleados. Foto: referencial / LinkedIn
Redacción Gestión
Este miércoles 1 de octubre, , en donde se reconocerá la responsabilidad social laboral de las empresas en nuestro mercado.

Será la undécima edición del certamen donde la Asociación de Buenos Empleadores (ABE) reconoce las buenas prácticas corporativas: desde el pago puntual de remuneraciones, beneficios y prácticas, hasta la innovación en los planes de promoción y difusión del talento a través de la adopción de buenos ejemplos.

Juan Carlos García Vizcaíno, presidente de ABE, señaló que su propósito es que más trabajadores se sientan orgullosos de su trabajo en la empresa, lo que genera organizaciones con valores sólidos, y por lo tanto, más competitivas.

“Un gran lugar de trabajo se construye día a día”, indican desde la agrupación. El Premio ABE 2025 también cuenta con el auspicio de BanBif, Buk, EY, Grupo EFE, Mercer, Molitalia, NTT Data, United Airlines, Vinatea & Toyama y Viru.

Empresas finalistas del Premio ABE 2025

Son 11 categorías que componen el Premio ABE. Entre las finalistas encontramos:

Transformación de la organización en el nuevo entorno digital

  • Caja Cencosud Scotiabank
  • Scotiabank
  • Transaltisa

Aplicación de tecnología e IA en recursos humanos

  • Caja Arequipa
  • Las Bambas
  • NTT Data

Desarrollo de líderes

  • Pacífico Seguros
  • Ripley
  • Viru

Diversidad, equidad e inclusión

  • Konecta BTO
  • Plaza Vea y Vivanda
  • Ripley

Aprendizaje y desarrollo de personas

  • Caja Arequipa
  • La Tinka
  • Pacífico Seguros

Employee experience

  • Covisian
  • Grupo EFE
  • Viru

Comunicación interna

  • Mibanco
  • Promigas
  • Unicon

Programas de reconocimiento

  • G4S
  • MAF Perú
  • Scotiabank

Programas de beneficios

  • Covisian
  • G4S
  • Viru

Mejor programa de bienestar integral y salud mental

  • Jockey Plaza
  • Ripley
  • Scotiabank

Desarrollo de la comunidad

  • Caja Arequipa
  • Promigas
  • Viru

La Asociación de Buenos Empleadores felicitó a cada una de las organizaciones que destacaron en esta edición del Premio ABE 2025, ya que su compromiso con el respeto, equidad y bienestar de los empleados motiva a seguir construyendo entornos laborales más humanos y sostenibles.

