Este miércoles 1 de octubre, la Cámara de Comercio Americana del Perú - Amcham, con el auspicio de diario Gestión, realizará la entrega del Premio ABE 2025, en donde se reconocerá la responsabilidad social laboral de las empresas en nuestro mercado.

Será la undécima edición del certamen donde la Asociación de Buenos Empleadores (ABE) reconoce las buenas prácticas corporativas: desde el pago puntual de remuneraciones, beneficios y prácticas, hasta la innovación en los planes de promoción y difusión del talento a través de la adopción de buenos ejemplos.

Juan Carlos García Vizcaíno, presidente de ABE, señaló que su propósito es que más trabajadores se sientan orgullosos de su trabajo en la empresa, lo que genera organizaciones con valores sólidos, y por lo tanto, más competitivas.

“Un gran lugar de trabajo se construye día a día”, indican desde la agrupación. El Premio ABE 2025 también cuenta con el auspicio de BanBif, Buk, EY, Grupo EFE, Mercer, Molitalia, NTT Data, United Airlines, Vinatea & Toyama y Viru.

Juan Carlos García Vízcaino, presidente de la Junta Directiva de ABE. Foto: Valeria Capcha.

Empresas finalistas del Premio ABE 2025

Son 11 categorías que componen el Premio ABE. Entre las finalistas encontramos:

Transformación de la organización en el nuevo entorno digital

Caja Cencosud Scotiabank

Scotiabank

Transaltisa

Aplicación de tecnología e IA en recursos humanos

Caja Arequipa

Las Bambas

NTT Data

Desarrollo de líderes

Pacífico Seguros

Ripley

Viru

Diversidad, equidad e inclusión

Konecta BTO

Plaza Vea y Vivanda

Ripley

Aprendizaje y desarrollo de personas

Caja Arequipa

La Tinka

Pacífico Seguros

Employee experience

Covisian

Grupo EFE

Viru

Comunicación interna

Mibanco

Promigas

Unicon

Programas de reconocimiento

G4S

MAF Perú

Scotiabank

Programas de beneficios

Covisian

G4S

Viru

Mejor programa de bienestar integral y salud mental

Jockey Plaza

Ripley

Scotiabank

Desarrollo de la comunidad

Caja Arequipa

Promigas

Viru

La Asociación de Buenos Empleadores felicitó a cada una de las organizaciones que destacaron en esta edición del Premio ABE 2025, ya que su compromiso con el respeto, equidad y bienestar de los empleados motiva a seguir construyendo entornos laborales más humanos y sostenibles.