La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) realizó la segunda sesión del Grupo de Trabajo Multisectorial “La Ruta de León” donde identificó y consolidó las demandas prioritarias de los ciudadanos de Lambayeque, La Libertad y Piura, regiones que formaron parte de la vida pastoral del papa León XIV en el Perú.

La reunión, que se desarrolló en el Palacio Municipal de Chiclayo, convocó a representantes del Gobierno Nacional, gobiernos regionales y municipales. Durante la jornada se instalaron cuatro mesas de trabajo, en las cuales las autoridades locales expusieron sus expectativas y propuestas de obras adicionales para sus provincias.

Este espacio permitió construir y validar un diagnóstico integral de intervenciones prioritarias, el cual servirá como insumo fundamental para la elaboración del Plan de Intervenciones de “La Ruta de León”.

Primeros acuerdos

El Grupo de Trabajo Multisectorial “La Ruta de León”, es una iniciativa estratégica que tiene como objetivo principal la ejecución de 67 intervenciones clave para el desarrollo territorial y sostenible de Piura, Lambayeque, La Libertad y Callao, regiones que formaron parte de la vida del papa León XIV durante su paso por el Perú.

En la segunda sesión del grupo de trabajo se acordó que la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque (Epsel) remita un cronograma actualizado sobre la ejecución de los proyectos a su cargo y que, además, se realicen las coordinaciones directas con las autoridades regionales y locales para agilizar el cumplimiento de las intervenciones acordadas.

La reunión contó con la participación de la alcaldesa provincial de Chiclayo, Janet Cubas Carranza; el secretario de Descentralización de la PCM, Jesús Quispe Arones; el secretario técnico del grupo, Cristian Cabrera; así como funcionarios del Gobierno Regional de Lambayeque y del municipio de Morropón-Chulucanas, entre otros representantes.