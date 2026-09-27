El papa León XIV estará en Perú en noviembre. Foto: AFP.
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Redacción Gestión
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La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) realizó la segunda sesión del Grupo de Trabajo Multisectorial “La Ruta de León” donde identificó y consolidó las demandas prioritarias de los ciudadanos de Lambayeque, La Libertad y Piura, regiones que formaron parte de la vida pastoral del papa León XIV en el Perú.

Este espacio permitió construir y validar un diagnóstico integral de intervenciones prioritarias, el cual servirá como insumo fundamental para la elaboración del Plan de Intervenciones de “La Ruta de León”.

Primeros acuerdos

El Grupo de Trabajo Multisectorial “La Ruta de León”, es una iniciativa estratégica que tiene como objetivo principal la ejecución de 67 intervenciones clave para el desarrollo territorial y sostenible de Piura, Lambayeque, La Libertad y Callao, regiones que formaron parte de la vida del papa León XIV durante su paso por el Perú.

La reunión contó con la participación de la alcaldesa provincial de Chiclayo, Janet Cubas Carranza; el secretario de Descentralización de la PCM, Jesús Quispe Arones; el secretario técnico del grupo, Cristian Cabrera; así como funcionarios del Gobierno Regional de Lambayeque y del municipio de Morropón-Chulucanas, entre otros representantes.

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