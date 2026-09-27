Con la autorización a Perupetro, el Estado peruano dará vía libre a estas nuevas inversiones petroleras. Foto: Minem.
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Redacción Gestión
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El Gobierno del Perú, a través de su Ministerio de Energía y Minas (Minem) acaba de aprobar un nuevo contrato y la modificación del mismo documento para dos lotes petroleros.

Se trata de un inédito acuerdo para el Lote 206, nueva área que fusiona los lotes II y XV; y la modificación del contrato sobre el Lote 107. En ambos casos la decisión se oficializó vía Decretos Supremos (D.S.) publicados en el Diario Oficial El Peruano. Aquí los detalles.

Lote 206

Ahora, , Perupetro logró que el Minem aprobara el contrato de licencia de explotación de hidrocarburos para este yacimiento.

Según se detalla allí la empresa seleccionada será “Compañía de Especialistas Técnicos Petroleros S.A.C.”, conocida comercialmente como Cetpetrol.

Con el D.S. publicado, se señala allí, Perupetro queda facultado para suscribir con esta firma de capitales colombianos el contrato señalado. El documento tendrá 25 cláusulas, 1 cláusula preliminar y 11 anexos.

Lote 107

En el caso del Lote 107, que se ubica entre Huánuco y Pasco, el Gobierno de Keiko Fujimori aprobó modificar el contrato de licencia para explorar y explotar este yacimiento.

Sin embargo, el objetivo de este nuevo contrato es oficializar que Petrotal se fusionará y absorberá a Petrolífera, asumiendo la titularidad total de su patrimonio, lo que incluye el Lote 107.

Al igual que en el caso del Lote 206, con la publicación de este D.S., Perupetro queda facultado para firmar el nuevo contrato con Petrotal.

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