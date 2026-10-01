En abril, Gestión reveló que en ese momento habían al menos 6 interesados en el LCC, incluyendo al vencedor y los otros 2 finalistas que ahora expuso ProInversión. Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
En abril, Gestión reveló que en ese momento habían al menos 6 interesados en el LCC, incluyendo al vencedor y los otros 2 finalistas que ahora expuso ProInversión. Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
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Alessandro Azurín
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ProInversión informó que adjudicó el proyecto de Operación y Mantenimiento del Centro de Convenciones de Lima (LCC), dando paso a una nueva etapa para esta importante infraestructura empresarial.

La adjudicación permitirá incorporar una gestión especializada durante 15 años, con una inversión estimada de US$ 104.73 millones, para potenciar la operación, mantenimiento, explotación comercial, programación y promoción de eventos del recinto.

El LCC tiene 18 salas salas multifuncionales, distribuidas en ocho niveles, y capacidad para recibir cerca de 10 mil personas de manera simultánea. Con la nueva gestión se busca incrementar su nivel de utilización y fortalecer su capacidad para albergar congresos, convenciones y grandes eventos nacionales e internacionales, contribuyendo a posicionar a Lima como un destino competitivo para el turismo de reuniones.

Ganó el de mayor recorrido internacional

La agencia detalló que el ganador de este proyecto fue GL Events Venues, tras competir contra otros 2 postores: Consorcio Centro de Convenciones – Exposistemas y Grupo Heroica S.A.S.

De todos, GL Events, firma de origen francés, era de lejos el jugador con mayor experiencia a nivel internacional.

Así se verá el nuevo Centro de Convenciones de Lima. Foto: ProInversión.
Así se verá el nuevo Centro de Convenciones de Lima. Foto: ProInversión.

La empresa existe desde 1978, está presente en 20 países y tiene basta presencia en la operación como mantenimiento de infraestructuras similares al LCC en eventos corporativos, feriales y deportivos. Ello incluye lugares tan diversos como Pekín (China), Bruselas (Bélgica) o Johannesburgo (Sudáfrica).

“Recibimos esta adjudicación con un enorme sentido de responsabilidad y con el compromiso de poner toda nuestra experiencia y capacidad al servicio del Centro de Convenciones de Lima”, señaló un representante de GL Events tras recibir la buena pro del LCC, según ProInversión.

SOBRE EL AUTOR

Periodista económico con más de 5 años de experiencia en el rubro y Conductor de "En Clave Económica" en Gestión Mundo (YouTube). Licenciado en Comunicaciones por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios en desarrollo de proyectos de inversión público y privada en más de una modalidad.

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