Esta mañana quedó instalada la Comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad para el Periodo Anual de Sesiones 2026-2027, cuya mesa directiva estará integrada también por un vicepresidente y un secretario.

La comisión abordará por primera vez de manera específica los temas de medio ambiente y sostenibilidad como parte de una comisión ordinaria del Congreso.

El diputado Arturo Alegría, de Fuerza Popular, fue elegido presidente de esta comisión, que también estará integrada por su colega de bancada Geanmarco Quezada, quien ocupará la vicepresidencia, y de Jesús Pérez, de Juntos por el Perú, como secretario.

Durante su intervención, Alegría recordó que en la pasada legislatura se identificó la necesidad de incorporar de manera específica los temas de medio ambiente y sostenibilidad al debate parlamentario.

El presidente de la comisión cuestionó que durante años se haya mantenido un discurso que, según señaló, habría contribuido al retraso en la atención de los problemas ambientales y al avance de la deforestación.

Asimismo, advirtió sobre la falta de atención del Estado a la Amazonía, territorio que representa más del 70% de la superficie nacional.

Congreso crea nueva comisión para enfrentar la crisis ambiental: ¿quién la presidirá? Foto: Congreso

Finalmente, los integrantes de la comisión acordaron que las sesiones ordinarias se realizarán todos los lunes a las 2 de la tarde.