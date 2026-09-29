El proyecto se ubica a unos 15 kilómetros de Chala, en Arequipa, y cuenta con acceso a agua, energía y vías principales. (Foto: Archivo)
El proyecto se ubica a unos 15 kilómetros de Chala, en Arequipa, y cuenta con acceso a agua, energía y vías principales. (Foto: Archivo)
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Redacción Gestión
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, compañía canadiense de exploración de cobre, recibió la aprobación del para ampliar el área de exploración de su , ubicado en la región . La autorización corresponde a la segunda modificación del Estudio de Impacto Ambiental semidetallado (MEIA-sd), informó la compañía.

Con esta aprobación, el área efectiva de exploración aumentará aproximadamente 94%, de 6,012.5 a 11,671.9 hectáreas. La modificación también amplía el marco ambiental para las actividades de exploración y permite incorporar nuevos objetivos de al proyecto.

La autorización contempla 212,500 metros adicionales de capacidad de perforación, con lo que alcanza una capacidad total restante y adicional de hasta 611,840 metros, distribuida en 280 plataformas de perforación. Asimismo, incorpora 1,282 posibles pozos.

Tres tendencias de cobre

La ampliación permitirá explorar objetivos vinculados a tres tendencias de cobre que atraviesan las concesiones del proyecto: Diva, La Estancia y Atajo. Entre las áreas prioritarias figura Sombrero Blanco, asociado a la tendencia La Estancia, además de extensiones de los corredores Diva y Atajo.

La aprobación de esta ampliación ambiental es un hito para Costa de Cobre. Esta aprobación da a Camino la flexibilidad para evaluar sistemáticamente objetivos prioritarios como Sombrero Blanco, integrar la falla La Estancia al proyecto más amplio y avanzar en lo que consideramos una oportunidad de cobre de escala distrital a lo largo de la costa sur del Perú”, dijo Jay Chmelauskas, presidente y CEO de Camino. El ejecutivo agregó que la compañía podrá continuar perforando múltiples objetivos en Costa de Cobre mientras avanza con su proyecto de cobre Puquios, en Chile.

Camino Minerals renombró el proyecto Los Chapitos como Costa de Cobre en abril de 2026 para reflejar su ubicación costera y su cercanía a infraestructura estratégica. (Fotos: Archivo).
Camino Minerals renombró el proyecto Los Chapitos como Costa de Cobre en abril de 2026 para reflejar su ubicación costera y su cercanía a infraestructura estratégica. (Fotos: Archivo).

, es desarrollado por Camino junto con la japonesa . La asociación contempla una participación de , que completó en junio el periodo de adquisición de derechos sobre el proyecto tras invertir 10 millones de dólares canadienses.

La aprobación de la segunda MEIA-sd se produjo luego de la evaluación ambiental de Minem y de recibir una opinión técnica favorable de la . Sin embargo, Camino todavía debe obtener la autorización requerida por Minem para iniciar actividades de exploración en las nuevas áreas incorporadas.

La empresa prevé iniciar una nueva campaña de perforación en los próximos meses, sujeta a la obtención de esas autorizaciones. .

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