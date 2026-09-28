En detalle, la minera presentó ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) su propuesta para modificar el Plan de Participación Ciudadana, como parte de la etapa previa a la presentación de la Cuarta MEIA-d de la Unidad Minera Constancia.

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Esta modificación contempla actualizar las reservas de mineral, ampliar el Tajo Constancia y el plan de minado, así como incrementar la capacidad de producción.

Hudbay plantea ampliar el Tajo Constancia, incrementar la capacidad de producción de la planta de procesos y elevar la cota del depósito de relaves hasta los 4,200.2 metros sobre el nivel del mar. Foto: Andina

Los cambios previstos para Constancia

Entre las principales modificaciones figura la actualización de las reservas de mineral y del plan de minado de Constancia, lo que incluye la ampliación del Tajo Constancia y la reubicación de los polvorines.

Actualmente, el Tajo Constancia cuenta con reservas de 427.5 millones de toneladas (Mt), un área de 239.64 hectáreas y una profundidad de 580 metros, hasta la cota de 3,930 metros sobre el nivel del mar (msnm). Su vida útil está aprobada hasta 2030.

En el caso del depósito de relaves (TMF), la propuesta contempla su recrecimiento hasta la cota de 4,200.2 msnm, frente a los 4,165.4 msnm aprobados actualmente. Con este cambio, Hudbay plantea incrementar la capacidad de almacenamiento de relaves, que hoy asciende a 468.7 Mt.

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Respecto al depósito de desmonte (WRF), este cuenta con un área aprobada de 361.6 hectáreas y una capacidad de 700 Mt. La Cuarta MEIA-d plantea ampliar su diseño, incluyendo modificaciones en la Pila de Material Orgánico 1 y la reubicación del Depósito NAG y de dicha pila, entre otros cambios.

En cuanto al manejo de aguas, Constancia cuenta con una Planta de Tratamiento de Agua Residual (PTARD) con una capacidad de 4.34 litros por segundo (L/s), una Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) de 5.21 L/s y un sistema de tratamiento de agua del depósito de relaves (WTP-TMF) con una capacidad nominal de 152.8 L/s.

La propuesta contempla ampliar la PTAP y la PTARD, optimizar la planta de tratamiento de aguas del depósito de relaves e implementar una planta de tratamiento de manganeso para el desaguado del tajo.

Con ello, la propuesta de participación ciudadana apunta para la comunidad campesina de Uchuccarcco mecanismos alternativos para dar a conocer los cambios en Constancia, como reuniones informativas virtuales, atención de facilitadores y paneles informativos. En Chilloroya, en tanto, se propone realizar un segundo intento del Taller Participativo que había sido cancelado.