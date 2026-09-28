La operación Constancia de Hudbay está ubicada en la provincia de Chumbivilcas, en Cusco. Foto: Andina
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Redacción Gestión
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En un contexto de resultados positivos, la minera canadiense Hudbay prevé continuar con cambios en su operación Constancia (Cusco). En el primer trimestre, la compañía produjo 20,573 toneladas de cobre y 8,770 onzas de oro, además de alcanzar un récord de procesamiento de 8.2 millones de toneladas, pese al agotamiento de Pampacancha a finales de 2025. Ahora, la minera se alista a implementar mejoras en Constancia. ¿De qué se tratan?

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