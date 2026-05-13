La minera canadiense Hudbay Minerals Inc. reportó resultados récord durante el primer trimestre de 2026, impulsados por mayores precios del cobre y oro, así como por un sólido desempeño operativo en sus distintas unidades. En Perú, la compañía destacó avances en su operación Constancia, ubicada en Cusco, donde logró niveles históricos de procesamiento pese al agotamiento del yacimiento Pampacancha a finales de 2025.

Durante el primer trimestre, las operaciones peruanas de Hudbay produjeron 20,573 toneladas de cobre, 8,770 onzas de oro, 531,199 onzas de plata y 380 toneladas de molibdeno. La empresa indicó que estos resultados estuvieron alineados con sus expectativas para el periodo, pese a la reducción en leyes minerales tras el cierre de Pampacancha, uno de sus depósitos de mayor ley.

Uno de los principales hitos operativos en Perú fue el récord alcanzado en el procesamiento de planta, que promedió aproximadamente 90,700 toneladas por día entre enero y marzo de 2026. El procesamiento total llegó a 8.2 millones de toneladas en el trimestre, favorecido por una mayor disponibilidad mecánica y la normalización de las operaciones tras las interrupciones registradas a finales de 2025 por disturbios sociales y labores de mantenimiento programado.

Hudbay busca sostener su producción de cobre en Perú pese al cierre de Pampacancha, uno de sus yacimientos de mayor ley. (Foto referencial: Andina).

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Desempeño y avances en Perú: luz verde para elevar capacidad

La minera canadiense Hudbay también informó que recibió autorización del Ministerio de Energía y Minas (Minem) para elevar la capacidad anual de procesamiento de la planta Constancia a 31.1 millones de toneladas, frente a las 29.9 millones previamente autorizadas. Dicho permiso se enmarca en la reciente flexibilización regulatoria que permite a las minas operar hasta 10% por encima de sus niveles aprobados.

En paralelo, Hudbay continúa avanzando en la instalación de trituradoras de guijarros (tipo de rocas) en Constancia, proyecto que permitirá incrementar las tasas de procesamiento desde el segundo semestre de 2026. La empresa explicó que estas mejoras buscan sostener una producción estable de cobre en Perú pese al agotamiento de Pampacancha y menores leyes minerales en la operación.

La compañía destacó además mejoras en eficiencia y reducción de costos en Perú. El costo operativo combinado de mina, planta y gastos administrativos cayó 20% frente al trimestre previo, hasta US$11.61 por tonelada, impulsado por menores costos energéticos y mayores niveles de productividad. Hudbay señaló que un nuevo contrato de suministro eléctrico, vigente desde enero de 2026, contribuyó a mejorar su estructura de costos.

Hudbay elevó la eficiencia operativa tras concentrar sus actividades únicamente en la mina Constancia. (Foto referencial: Andina).

Balance general de Hudbay

En el plano financiero global, la minera Hudbay alcanzó ingresos récord por US$757.3 millones y un ebitda ajustado histórico de US$421.9 millones durante el primer trimestre. Asimismo, registró ganancias netas atribuibles a los accionistas por US$190.4 millones, favorecidas por mayores precios de los metales y menores costos operativos en sus distintas operaciones.

Hudbay cerró el trimestre con US$1,003.8 millones en efectivo y equivalentes de efectivo, además de una liquidez total de US$1,429 millones. Parte de este fortalecimiento financiero respondió al ingreso de aproximadamente US$420 millones provenientes de la transacción vinculada al proyecto Copper World junto a Mitsubishi Corporation.

Como parte de sus resultados en Perú, la compañía resaltó que Constancia fue reconocida en abril de 2026 como la mina a cielo abierto más segura del país durante el Concurso Nacional de Seguridad Minera.