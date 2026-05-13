La propuesta de derogatoria, que acumula 13 proyectos de ley, se mantiene en cuarto intermedio en la Comisión de Energía y Minas. Fotocomposición: Alessandro Azurín, ChatGPT, Diario Gestión.
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Alessandro Azurín
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El Gobierno de Perú dio luz verde a un nuevo “salvavidas” para Petroperú: una línea de financiamiento hasta por US$ 2,000 millones con garantías del Estado. Aunque esto ha traído duros cuestionamientos de algunos analistas, por el riesgo que se abre para el país -y sus cuentas fiscales- si la petrolera no paga, desde el Poder Ejecutivo han puesto sus esperanzas en la reestructuración, que hoy lidera ProInversión.

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