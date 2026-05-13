Sin embargo, el Congreso de la República, a través de su Comisión de Energía y Minas, promueve un proyecto de ley que busca derogar dicha reestructuración.

En entrevista con Gestión, Luis Del Carpio, presidente ejecutivo de ProInversión, apunta que con esta iniciativa legislativa, se pone en riesgo el financiamiento.

Advierte el funcionario que la petrolera estatal podría entrar, de retroceder en la reestructuración ya iniciada, en “cross default”, exponiendo al próximo Gobierno a una presión inédita para las cuentas fiscales del Perú.

Lo que se estudia en el Congreso

Como contó Gestión, la Comisión de Energía y Minas, presidida por Juntos por el Perú, tiene un predictamen a favor de suprimir la norma para la reorganización de la petrolera hundida en deudas, a raíz de 13 proyectos de ley acumulados.

El último martes 5 de mayo, este grupo de trabajo acordó, antes de votarlo, ir a una cuestión previa para citar, entre otras entidades, al mismo ProInversión, dejando en suspenso esta decisión.

Consultado por esto, Del Carpio comentó que se les ha invitado a una mesa técnica de la comisión, donde tratarán de explicar a los congresistas los altos riesgos de retroceder y derogar el Decreto de Urgencia (DU) N° 010-2025 que establece la reestructuración de Petroperú.

El riesgo de eliminar el DU, según el funcionario, sería de niveles inéditos, incluso para la petrolera estatal. Si se cae ese decreto, advierte Del Carpio, sería inaplicable también la línea de financiamiento solicitada por la empresa de US$ 2,000 millones, que recién está tomando forma.

Luis Del Carpio, presidente ejecutivo de ProInversión. Foto: ProInversión.

“No podría implementarse porque lo que nos habilita [a ir tras esta línea de financiamiento] es el DU que se aprobó el 31 de diciembre. No habría marco legal para accionar. Hay actores que lo quieren derogar. Esperamos que ellos mismos entiendan las consecuencias de que eso ocurra”, remarcó.

¿Cuál sería el peligro? Sin ProInversión detrás ni el préstamo aprobado, Petroperú podría caer en la condición de “cross default”, detalló Del Carpio.

“Petroperú tiene obligaciones con el sistema financiero por más de US$ 5,500 millones, a raíz de préstamos que ha tomado antes. Se correría el riesgo de que los acreedores los den por vencidos y exijan al Estado pagar. Se tendría que ver de dónde hacerlo”, sostuvo.

Así lo planteó Del Carpio, asegurando que con el DU de reorganización, ha conversado con diversos bonistas, incluidos los de Nueva York (NY), que “están tranquilos porque saben del costo de no hacer nada” con Petroperú.

Si el Congreso expone a que, ante la derogatoria del DU, los acreedores exijan el pago vía embargos de los activos de Petroperú, el funcionario respondió: “Los riesgos están allí, empresas en esa situación tienen varias alternativas. Los préstamos de Petroperú se tomaron con legislación de NY, sería otro país el que regularía la situación, pero hoy nadie ve ese escenario”.

5 de los “más grandes” apoyarían el préstamo de Petroperú

A espera de que se resuelva el panorama legislativo sobre el DU, Del Carpio evitó revelar el nombre de la banca privada internacional que apostará por el vehículo financiero para el fideicomiso donde se manejarán los flujos de la línea de financiamiento por US$ 2,000 millones.

Sin embargo, sí aclaró que se trata de grandes jugadores en el mercado. “En este momento son cinco bancas de inversión de primer nivel mundial. Si revisamos la lista de las principales, aparecerán sus nombres. Muchas tienen una relación histórica de Petroperú”, destacó.

Reunión de ProInversión con acreedores de Petroperú, a inicios de marzo. Foto: ProInversión

En ese sentido, hizo una precisión. Como también contó Gestión, en las próximas 2 semanas se habilitarán los primeros US$ 500 millones del préstamo total, para sostener las necesidades de capital de trabajo de Petroperú.

En esta operación, aclaró, podrían entrar 3 de esos 5 bancos de “primer nivel”, pero “cuando completemos los US$ 2,000 millones, probablemente sean cuatro”. También reiteró que activar el resto de la línea de financiamiento total será decisión del próximo Gobierno.

“Sabemos que nuestro rol es temporal. A este Gobierno [de José María Balcázar] le haremos una propuesta integral para la gobernanza de Petroperú en las próximas semanas e insistiremos con el siguiente. Solo de esa forma el plan funcionará”, refirió.

Apuestan porque Petroperú pague pronto

El presidente ejecutivo de ProInversión volvió a referirse también a otro aspecto criticado sobre este nuevo apoyo para Petroperú: el tiempo y compromiso de pago para la petrolera.

Públicamente, tanto Del Carpio como el mismo premier Luis Arroyo, manifestaron que el mecanismo plantea que la devolución del financiamiento sea en el año 7. Ahora, el funcionario reafirmó ello a Gestión, pero agregó algo más: su expectativa es que el propio Petroperú empiece a pagar mucho antes de ese plazo.

“Esperamos que el próximo año o el siguiente Petroperú ya tenga la capacidad, como empresa, para salir al mercado de capitales y emitir deuda. Con eso pagará este financiamiento que le estamos dando y se hará cargo de gestión”, planteó.

NUEVA REFINERÍA DE TALARA. Consultado en una entrevista reciente para RPP, el ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña, señaló que el MEF mantiene la intención de realizar una auditoria forense sobre la inversión hecha en la Nueva Refinería de Talara.

Su optimismo se sustenta en algo evidente: hoy, a raíz de la guerra en Medio Oriente, si hay un producto que se ha encarecido es el petróleo, que es parte del core business de la petrolera estatal. “Una empresa petrolera en este momento tiene que ser rentable”, sentenció.

La salida a mercado de capitales de Petroperú dependerá también, sumó Del Carpio, de que la reestructuración emprendida vía el DU logre frutos, no solo con la venta de activos, sino también con la reorganización administrativa de la empresa, la tan comentada “gobernanza”.