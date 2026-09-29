El Niño podría implicar una pausa en ese financiamiento empresarial de mediano plazo. (Foto: Enrique Cuneo/ GEC Archivo Histórico)
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Omar Manrique
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Guillermo Westreicher Herrera
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El país vive un momento de mayor confianza empresarial, aumento de la inversión privada e incremento de la capacidad de ahorro, pese a la amenaza del fenómeno de El Niño, ¿qué ve Banco Pichincha?

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