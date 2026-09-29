Las buenas cifras se reflejan en los créditos otorgados a empresas, sobre todo en los de mediano plazo que han aumentado “de manera importante”, refirió a Gestión Renzo Ricci, CEO de la empresa.

“Antes teníamos cerca del 17% del portafolio (de créditos a empresas) en operaciones de mediano plazo, hoy ese porcentaje está superando el 35%. Eso refleja que las compañías están invirtiendo en infraestructura, activo fijo o importando maquinaria”, manifestó.

Sin embargo, El Niño podría implicar una pausa en ese financiamiento empresarial de mediano plazo, que se concede a tres o tres y medio años aproximadamente, según el ejecutivo

“Posiblemente, las empresas que están en el norte, donde seguramente habrá más concentración de lluvias, pongan pausa para afrontar la situación temporal (del fenómeno), pero ya el peruano y las empresas locales tienen experiencia en haber pasado varios Niños”, expresó.

Bache

Específicamente, en regiones como Piura o Trujillo los negocios podrían ser un poco más afectados por las precipitaciones, dijo. Sin embargo, enfatizó que se prevé un impacto de corto plazo. “Se espera que El Niño dure, según lo que se ha pronosticado, hasta febrero del 2027. Entonces (esa pausa en el financiamiento) es una medida temporal”, afirmó Ricci.

“La ventana hay que verla con un rango más amplio. Va a pasar este bache (de El Niño), que es de la naturaleza, y que sabemos que en el Perú viene cada ciertos años”, añadió.

Más adelante, el entrevistado hizo alusión al mercado inmobiliario, donde el banco se especializa en financiar unidades como las que se venden con apoyo del Fondo Mivivienda, es decir, en el estrato medio de la población, explicó.

Y, ante el déficit habitacional en el país, se observa dinamismo en el financiamiento de vivienda, con un crecimiento “permanente” de esos préstamos para el banco, resaltó. No obstante, admitió que la anomalía climática tendrá un impacto temporal en este mercado.

“A nivel nacional yo pensaría que (el crédito hipotecario) sí va a seguir creciendo. (Pero) posiblemente, en la época de lluvias, pueda parar un poco la venta. Pero es una medida temporal. Me refiero más a plazas del norte donde creo yo se va a concentrar la mayoría de las lluvias”, expuso.

Ante El Niño, la SBS ha dispuesto medidas para brindar flexibilidad temporal a los deudores que puedan enfrentar dificultades para pagar sus obligaciones, al permitirles modificar los cronogramas de pago, sin afectar su calificación crediticia. Esos cambios en los contratos no serán considerados refinanciaciones, lo que favorece al deudor.

Crédito hipotecario podría parar un poco durante la época de lluvias, según Banco Pichincha. (Foto: Andina).

Además, se han introducido flexibilizaciones adicionales a los criterios antes señalados, orientadas principalmente a atender a los deudores incluidos en declaratorias de estado de emergencia regional y sectorial.

SOBRE EL AUTOR Omar Manrique Economista periodista. Estudió economía en Pontificia Universidad Católica del Perú. Editor de Finanzas por 10 años.