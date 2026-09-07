En los últimos 12 meses el dólar retrocedió 4.6%, según el BCRP. (Foto: GEC/ Diana Chávez)
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Guillermo Westreicher Herrera
mailGuillermo Westreicher Herrera

Los créditos del sistema financiero ganan tracción, y, dentro del financiamiento personal, las hipotecas ahora son impulsadas por una causa exógena: el tipo de cambio, ¿en qué magnitud?

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