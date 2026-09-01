Vista aérea de un agricultor instalando tuberías de riego para regar sus cultivos ante la falta de lluvias en Tecoluca, departamento de San Vicente, El Salvador, el 26 de agosto de 2026. (Foto: Marvin RECINOS / AFP)
Vista aérea de un agricultor instalando tuberías de riego para regar sus cultivos ante la falta de lluvias en Tecoluca, departamento de San Vicente, El Salvador, el 26 de agosto de 2026. (Foto: Marvin RECINOS / AFP)
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Financial Times
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Ha sido un año convulso para la industria alimentaria mundial. Las perturbaciones en el transporte marítimo en el estrecho de Ormuz han provocado un fuerte aumento de los precios de los fertilizantes, el combustible y el aceite de cocina.

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