El Gobierno tuvo un fin de semana intenso. El consejo de ministros aprobó cinco documentos de enorme relevancia: el Marco Macroeconómico Multianual (MMM) para el periodo 2027-2030, el paquete de tres proyectos de ley del Presupuesto Público 2027 y el proyecto de ley que solicita al Congreso otorgar al Ejecutivo facultades legislativas por 120 días (en temas específicos). Las proyecciones y supuestos macroeconómicos del MMM son la base para la elaboración del proyecto de Presupuesto Público, cuyo monto para el 2027 asciende a S/ 266,506 millones. El paquete presupuestario y el pedido de facultades legislativas ya fueron remitidos al Congreso, para su debate. Esperemos que sea muy distinto a los remedos de debate de los dos anteriores congresos.

Los legisladores y la atención mediática suelen enfocarse en los gastos que cubrirá el presupuesto. Pero la fuente de tales gastos –los ingresos públicos–, es prácticamente ignorada, sobre todo por los congresistas, que parecen creer que el tesoro público es un barril sin fondo. No entienden que el presupuesto está acotado por la disponibilidad de dinero, que escasea en la economía peruana, que exhibe elevados niveles de evasión y elusión. Al respecto, el MMM ha puesto énfasis en la necesidad de aumentar la recaudación tributaria, aunque también se ampara en el incremento de los impuestos pagados por empresas mineras, que responden a un boom de precios de commodities, para cubrir gastos corrientes que seguirán creciendo en el mediano plazo.

Una obligación del MMM, que es elaborado por el MEF, es que tiene que contar con la opinión del Consejo Fiscal (CF). Si bien su opinión es no vinculante, vale la pena tenerla muy en cuenta. Por ejemplo, advierte que el fuerte incremento de los ingresos fiscales registrado en los últimos años ha sido explicado, en buena medida, por los elevados precios de materias primas de exportación, de modo que no debe interpretarse como una mejora estructural de la capacidad recaudatoria. Otra observación del CF es sobre la propuesta del MMM de modificar el marco fiscal. Señala que debería partir de una evaluación integral y no limitarse a ajustes de los parámetros de las reglas fiscales –que desde el 2023 no han sido cumplidas en su totalidad–.

Con respecto a la proyección de crecimiento del PBI, que el MMM sitúa en 3.4% para este año (el BCR calcula la misma tasa), el CF opina que tiene un sesgo a la baja, considerando el desempeño del primer semestre y, en especial, “la elevada incertidumbre en torno a la magnitud del impacto económico” del Fenómeno de El Niño (FEN).