Las probabilidad de un fenómeno con intensidad fuerte se eleva cada vez más. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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Como adelantó Gestión, este jueves 27 de agosto la seguridad ciudadana y la atención de la emergencia por El Niño.

Sobre el segundo punto, se buscaría modificar una ley para que las primeras intervenciones en situaciones de emergencia sean a través del Poder Ejecutivo.

Vale decir que la primera línea para estos casos son los gobiernos subnacionales (es decir, regionales, provinciales y distritales), pero se habría reconocido que esto es insuficiente y cuando se concreta es con demoras.

Otra parte iría tras el fortalecimiento de la labor de la o que lidera el Midagri “para una mayor y mejor articulación en las tareas de preparación ante el evento climático”, subrayaron las voces consultadas.

El Consejo de Ministros tiene programado sesionar desde este mediodía para ver una serie de temas.

Entre las órdenes del día figura, precisamente, el “proyecto de Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de seguridad ciudadana, fortalecimiento de micro y pequeñas empresas, promoción del empleo, desarrollo productivo, tributaria, simplificación administrativa y otras materias, propuesto por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”.

También se observa la aprobación del Marco Macroeconómico Multianual 2027-2030, propuesto por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Otras que se analizarán son el proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público, el de Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público, y el de la Ley de Endeudamiento del Sector Público para el 2027. Todos estas propuestas a cargo del MEF.

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