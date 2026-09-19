La cadena avícola representa aproximadamente el 23% del Valor Bruto de la Producción Agropecuaria y genera más de 460 mil empleos directos e indirectos en el país, según la Asociación Peruana de Avicultura (APA).

En Lima, el consumo alcanza los 74 kilos por persona al año.

En el marco del Día de la Familia Peruana, el pollo no solo destaca por su presencia en la alimentación de los hogares, sino también por el peso que tiene dentro de la economía nacional.

Con un consumo de 55 kilos por persona al año, el Perú se mantiene entre los países con mayor consumo per cápita de pollo a nivel mundial, mientras que en Lima esta cifra alcanza los 74 kilos por persona al año, según cifras de la Asociación Peruana de Avicultura (APA).

La elevada demanda refleja la importancia que este alimento tiene en el presupuesto y los hábitos de consumo de los hogares peruanos, debido a factores como su disponibilidad, precio y versatilidad.

Desde preparaciones tradicionales hasta opciones de consumo cotidiano, el pollo forma parte de una amplia variedad de platos de la gastronomía nacional.

Pero detrás de cada plato existe una cadena productiva que tiene un impacto significativo en la economía.

De acuerdo con la APA, la actividad avícola representa aproximadamente el 23% del Valor Bruto de la Producción Agropecuaria, consolidándose como uno de los principales componentes del sector agropecuario peruano.

Una cadena que genera más de 460 mil empleos

El impacto económico de la actividad trasciende la producción de carne de pollo. La cadena avícola involucra a productores, trabajadores, transportistas, comerciantes y otros actores vinculados con la producción y distribución.

En conjunto, se estima que el sector genera más de 460 mil empleos directos e indirectos y constituye una fuente de sustento para más de 1.8 millones de peruanos, de acuerdo con información de la APA.

Esta cadena incluye actividades que van desde la producción y crianza hasta el transporte, comercialización y distribución del producto, articulando diferentes eslabones de la economía y conectando zonas productivas con los principales mercados de consumo.

68% de la proteína animal consumida

La relevancia del pollo también se refleja en su participación dentro de la alimentación de los peruanos. Según la APA, el producto aporta aproximadamente el 68% de la proteína animal consumida en el país, lo que refuerza su importancia tanto en términos nutricionales como económicos.

Su presencia en los hogares responde, además, a su capacidad de adaptarse a diferentes niveles de gasto y formas de preparación. Pollo al horno, estofado, a la plancha, arroz con pollo, aguadito y pollo a la brasa forman parte de una oferta gastronómica que ha convertido al producto en un componente habitual de la alimentación nacional.

“El pollo está presente en momentos muy distintos de la vida familiar: desde una comida preparada en casa hasta una celebración alrededor de la mesa. Su accesibilidad y versatilidad han hecho que se convierta en una de las principales fuentes de proteína para los peruanos”, señaló la Asociación Peruana de Avicultura.

Consumo y actividad productiva

Para la APA, las cifras de consumo muestran la dimensión que ha adquirido la actividad avícola en el país y su conexión con la economía de millones de familias.

“Hablar del pollo es hablar también de nuestra cultura y de esos momentos que compartimos en familia. Pero también es hablar de una cadena productiva que genera empleo, moviliza actividades económicas y permite que este alimento llegue diariamente a millones de hogares”, agregó la asociación.

Así, en el Día de la Familia Peruana, el pollo aparece no solo como uno de los alimentos más consumidos por los peruanos, sino también como el resultado de una cadena económica que articula producción, empleo, transporte, comercio y consumo a nivel nacional.